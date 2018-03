Gerard Piqué non è un calciatore come gli altri. Il difensore del Barcellona ha sempre impersonificato molto la causa catalana e questo è dimostrato da diversi fattori e situazioni: la sua rivalità continua e incessante com il Real Madrid, la poca affezione da parte dei tifosi della Spagna quando scende in campo con la maglia della nazionale e, non ultima, la sua idea indipendentista rivelata, abbastanza chiaramente, in occasione del referendum dello scorso ottobre. Lui non ha mai nascosto le sue idee e per questo motivo dalle sue parti è venerato come un eroe.

Nel solito racconto che The Players’ Tribune fa su calciatori che hanno delle peculiarità e delle storie diverse dagli altri, ecco che il turno di Piqué verrà ricordato per aver rivelato l'esistenza di un gruppo su WhatsApp, creato da lui stesso, che ha come unico scopo quello di prendere in giro gli amici/rivali del Real Madrid:

Vi regalo qualche informazione privilegiata. Tutti sanno che i giocatori hanno gruppi su WhatsApp. Io ne ho uno per i miei amici, un altro con i miei compagni di squadra, ma vi sorprenderà qual è il mio preferito in assoluto. Ad inizio stagione, quando già avevamo otto o nove punti di vantaggio sul Real Madrid in campionato, ho creato questo gruppo speciale che comprende ragazzi della Nazionale spagnola che giocano nel Barça o nel Real. Tutto quello che facciamo è parlare prenderci in giro! Sembriamo bambini. Per me la cosa è particolarmente divertente perchè abbiamo 15 punti di vantaggio adesso, quindi sono molto creativo nelle mie risposte.

Oltre a spiegare il motivo della creazione di questo gruppo, il difensore catalano ha fatto venir fuori tutto l'agonismo e quella rivalità che c'è con i compagni del Real visto che il primo riferimento è alle vittorie dello scorso anno dei merengues, con foto distribuite su vari gruppi, paragonati agli scarsi risultati di quest'anno: