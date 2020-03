Pippo Inzaghi sta guidando un Benevento superlativo, la promozione in Serie A è praticamente conquistata. Perché il vantaggio sulla terza in classifica è di 22 punti (mancano 10 giornate) e i giallorossi sono a un passo dalla seconda promozione della storia. L’ex attaccante chiede di sospendere anche il campionato di Serie B, perché andare avanti così non ha senso.

Inzaghi vuole sospendere la Serie B

Intervistato dall’Ansa l’allenatore dei campani ha detto che in un momento così difficile per il Paese è giusto fermare anche il calcio. Perché tutti devono godersi una partita di calcio in tranquillità e i suoi ragazzi, quando arriverà il momento della promozione, dovranno godersela con l’affetto dei tifosi:

Faccio fatica a parlare di calcio in questo momento. Questi ragazzi meritano di tornare in campo con lo stadio pieno per godersi un campionato storico per tutta la Serie B. Mi auguro che fermino tutto, andare avanti così non ha senso. Questa squadra merita di festeggiare con il suo pubblico, ma in questo momento non riusciamo più a goderci nulla. La salute viene prima di tutto, il calcio deve tornare quando sarà il momento giusto.

Il Benevento a un passo dalla promozione in Serie A

I campionati professionistici, di Serie A, B e C, verranno tutti sospesi molto probabilmente martedì dopo il Consiglio Federale convocato dal presidente della FIGC Gravina. Quando, prima o dopo, il calcio ritornerà il Benevento con pieno merito conquisterà la promozione in Serie A. Una cavalcata esaltante quella dei giallorossi che hanno un margine enorme su tutte le inseguitrici e che stanno vincendo sempre, e lo fanno in modo sempre, o quasi, rotondissimo. Il Benevento nella prossima stagione disputerà per la seconda volta nella sua storia il massimo campionato, due anni fa lo chiuse all’ultimo posto, ma fu avversario temibile in tutta la seconda metà della stagione.