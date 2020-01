La conferenza stampa di presentazione di Brescia-Milan anticipo della 21a giornata di Serie A, ha offerto a Pioli la possibilità di fare il punto su diversi giocatori rossoneri. L'allenatore ha parlato del momento difficile di Paquetà reduce da un malessere accusato in occasione della sfida con l'Udinese e di Suso, accostato al mercato in uscita. Se il primo a detta del mister dovrà diventare "più determinante", il secondo è disponibile per il match contro le Rondinelle.

Pioli su Paquetà nella conferenza stampa di presentazione di Brescia-Milan

Come sta Lucas Paquetà dopo la saudade per lo scarso minutaggio nelle ultime giornate? Pioli ha parlato così del brasiliano finito nel mirino di mercato del Psg: "Manca ancora molto alla fine del mercato. Tutti i giocatori che sono qui sono molto disponibili, partecipi, attenti. Lucas lo è, come gli altri pensa di poter giocare e quando non riesce non è soddisfatto. Ma quando si lavora bene poi ci si trova pronti quando si viene chiamati. E così dobbiamo continuare. Deve avere la convinzione di essere un giocatore completo, che sa mettere sia qualità che quantità. Deve diventare un giocatore più determinante per la qualità che ha, o fa gol o lo fa fare. Ha fatto bene per volume di gioco, ma è mancato nella giocata vincente. Questo è il nostro obiettivo".

Suso può giocare in Brescia-Milan, parola di Pioli

Un altro giocatore sul piede di partenza potrebbe essere Suso. Lo spagnolo in questa sessione di mercato è stato accostato a numerosi club, ultimo la Roma. Stefano Pioli non si lascia distrarre dalle indiscrezioni ed è soddisfatto dall'atteggiamento del calciatore, che potrebbe anche trovare spazio nella sfida in casa del Brescia: "Suso si sta allenando benissimo, quindi è disponibile per giocare".

