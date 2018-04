Per la Fiorentina la partita con l’Udinese non poteva essere come tutte le altre. Il pensiero è stato rivolto a Davide Astori prima, durante e dopo il match. I viola hanno vinto 2-0 (gol di Veretout e Simeone) e con il quinto successo consecutivo hanno agganciato Atalanta e Sampdoria al settimo posto, l’ultimo buono per la qualificazione all’Europa League. Dopo la partita naturalmente il tecnico dei viola Stefano Pioli ha parlato anche dell’omaggio della Dacia Arena per Davide Astori:

Speravo che la palla uscisse. Non possiamo non sentire la presenza di Davide e allo stesso tempo neanche la sofferenza per la sua mancanza. Ci ha insegnato ad andare avanti, facendo le cose con serietà e serenità. Anche io purtroppo ho imparato molto da questa situazione e credo di essere uscito migliorato come allenatore e persona.

Obiettivo Europa League

La quinta vittoria consecutiva, e il contemporaneo successo della Sampdoria sull’Atalanta, ha portato al settimo posto i viola. Di qualificazione all’Europa League Pioli non ne vuole parlare, ma spera di continuare su questi altissimi livelli in questa parte finale del campionato:

Per la classifica è un’altra gara positiva. Otto partite sono tante ma daremo il massimo. Abbiamo giocato bene e stretto i denti quando c’era da soffrire. Ma abbiamo sempre cercato la giocata vincente. Quanto ci è successo è esagerato ma ripeto: alleno un gruppo di ragazzi molto forti.

Il ricordo di Astori

Anche se non c’è più Davide Astori è sempre con la squadra. Così ha detto il tecnico della Fiorentina:

Davide ci ha lasciato l’idea di dare il massimo tutti insieme e questo vogliamo fare fino alla fine. Ritorno a Udine? Davide è sempre con noi ma è inevitabile che i ricordi ci siano: i ragazzi sono sensibili. Ho cercato di rilassarli e ascoltarli, sapendo che in campo cerchiamo sempre di mettere qualcosa in più.

in foto: Uno striscione dedicato a Davide Astori.

Simeone, Saponara e Chiesa

Nell’intervista rilasciata a ‘Premium Sport’ infine si è soffermato su alcuni giocatori. Pioli ha parlato del turno di squalifica che riceverà Chiesa, del secondo gol consecutivo di Simeone e del ritrovato Saponara, che ha fatto effettuare un bel salto di qualità alla Fiorentina:

Sono contento per Simeone, lui ci mette l’anima per crescere sin dal primo giorno. Saponara ha trovato finalmente una buona condizione fisica buona e convinzione nei suoi mezzi. Sono sicuro che farà bene da qui fino alla fine. La squalifica di Chiesa? Non poteva evitarla, ha preso un giallo che ci stava: gli avversari ripartivano e volevamo impedirglielo. Erano tante partite che era in diffida, prima o poi una l’avrebbe saltata. Con la Roma si riposerà e sarà riposato per la Spal.