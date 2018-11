La Fiorentina nella 14a giornata ospiterà la Juventus, che ha vinto dodici partite su tredici in campionato e che fuori casa quest’anno, pure in Champions, ha sempre vinto. Per Stefano Pioli e i suoi ragazzi la sfida sembra improba e per il tecnico emiliano lo è ancora di più, perché l’ex nerazzurro, che da calciatore ha vestito la maglia bianconera, non è mai riuscito a vincere contro la Juventus nella sua carriera da allenatore. Contro i Campioni d’Italia tornano Pezzella e Pjaca.

Quale giocatore toglierebbe alla Juventus il tecnico della Fiorentina

Nella conferenza stampa della vigilia Pioli cerca di non dare troppo peso a Cristiano Ronaldo e al super tridente della Juventus e alla domanda: ‘Chi toglierebbe alla Juventus’ ha risposto:

Chiellini: è il miglior difensore al mondo e l’unico insostituibile dei bianconeri. Ho già deciso la formazione di domani e i giocatori lo sanno. Non so e non mi interessa se gli attaccanti si cercano poco. Domani dovremo sfruttare le poche occasioni che ci capiteranno. Questa per noi sarà ‘La partita'. La Juve è la più forte, ma nessuno è imbattibile.

Come giocherà la Fiorentina contro la Juventus

Pioli ha detto di aver già scelto la formazione. Capitan Pezzella ha recuperato e sarà sicuramente al centro della difesa, al suo fianco ci sarà Vitor Hugo. Sulle fasce Milenkovic, che avrà l’arduo compito di marcare Cristiano Ronaldo, e Biraghi. In porta Lafont, che ha subito cinque gol nelle ultime sei partite. A centrocampo ci sarà un terzetto da battaglia con Benassi, Veretout e Fernandes. Giocherà anche il brasiliano Gerson che però farà parte del tridente con il ‘Cholito’ Simeone, a secco da settimane, e Chiesa in ombra nelle ultime giornate. Fuori l’ex Pjaca, che partirà dalla panchina.

La formazione con cui la Fiorentina sfiderà la Juventus (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Fernandes; Chiesa, Simeone, Gerson.