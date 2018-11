Pinamonti riacciuffa la Fiorentina: 1-1, il Frosinone si salva al 90′

L’attaccante di proprietà dell’Inter segna il suo secondo gol in Serie A e ancora una volta è decisivo per le sorti del match: la sua rete all’89’ permette ai ciociari di strappare un pareggio importantissimo contro la Viola, ottenendo il terzo risultato utile consecutivo. Fiorentina in vantaggio con Benassi ma con troppi errori in attacco.