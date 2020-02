Tornano a fumare le pistole di Krzysztof Piatek. L'attaccante polacco è passato all'Herta Berlino dal Milan lo scorso gennaio e un mese dopo il suo trasferimento in Germania è arrivato il primo gol in Bundesliga. L'ex centravanti rossonero al minuto 75 dell'anticipo del torneo tedesco in casa del Fortuna Düsseldorf ha realizzato un rigore che pochi istanti prima si è procurato lui stesso e ha permesso alla sua squadra di portare a termine una rimonta incredibile da 3-0 a 3-3.

Nonostante la rete decisiva per il pareggio durante il primo tempo Piatek era stato protagonista di due errori in zona gol: nel primo caso l'ex Milan dopo aver superato il portiere avversario, ha calciato dalla linea di fondo ma non è riuscito a metterla dentro perché la palla dopo aver colpito il palo e ha attraversato tutta la porta e ha terminata la sua corsa sul fondo mentre nella seconda occasione davanti ha calciato addosso all'estremo difensore avversario Kastenmeier. Due situazioni non proprio clamorose ma un calciatore come lui, per gli standard a cui ci aveva abituato lo scorso anno, dovrebbe essere più freddo in alcune situazioni.

Nei minuti di recupero l’allenatore Alexander Nouri lo ha richiamato in panchina per inserire Ibisevic dopo una partita di grande sacrificio ma in Germania si aspettavano qualcosa in più da lui. Si tratta del secondo gol nella sua esperienza in Germania: il primo l'aveva segnato durante la gara di coppa DFB-Pokal contro lo Schalke 04.

La rimonta dell'Herta Berlino dopo il triplo svantaggio

Il Dusseldorf si era portato sul 3-0 nei primi 45′ grazie alle reti di Kenan Karaman, doppietta e Erik Thommy ma nella ripresa è arrivata la rimonta dell'Herta Berlino iniziata con lo sfortunato autogol dello stesso Thommy e proseguita con le reti di Matheus Cuhna e di Piatek.