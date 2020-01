Affare fatto: il Milan ha ceduto Krzysztof Piatek all'Hertha Berlino. Operazione a titolo definitivo per un incasso totale di 28 milioni di euro a favore dei rossoneri. Nella giornata di giovedì il giocatore polacco sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto con la sua nuova squadra. La sua avventura in maglia rossonera si chiuderà così a circa 12 mesi dal suo arrivo. Da un mercato invernale all'altro, un amore prima esploso in modo istantaneo, poi gradualmente svanito delusione dopo delusione. Il Milan è riuscito ad ottenere quello che voleva: cedere il giocatore a titolo definitivo senza far registrare una minusvalenza. Il costo a bilancio di Piatek era stimato in circa 27 milioni, praticamente la stessa cifra che Maldini e Boban sono riusciti a strappare dall'ambizioso club tedesco.

(in aggiornamento)