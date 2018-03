L'esonero era una decisione nell'aria da qualche settimana ma è arrivata solo all'indomani della sconfitta contro il Cittadella. Zdenek Zeman non è più l'allenatore del Pescara. Il presidente del club abruzzese, Daniele Sebastiani, ha voluto attendere il giorno dopo per annunciare la propria decisione, meditata dopo una lunga riflessione perché alla base del provvedimento non c'è solo il ko rimediato nell'ultimo turno di campionatoma una insoddisfazione generale rispetto ai risultati ottenuti. Le attese erano ben altre e il trend di rendimento della squadra (9 vittorie, 9 pareggi, 10 sconfitte, 35 gol fatti e 44 subiti) che adesso si trova addirittura a cinque punti dalla zona play-out non ha fatto altro che peggiorare la situazione.

Il comunicato della società.

La Delfino Pescara 1936 comunica di aver sollevato dall'incarico l'allenatore della Prima Squadra Zdenek Zeman ed il suo staff tecnico – si legge nella nota ufficiale apparsa sul sito della società abruzzese nella mattinata odierna -. Ringraziandoli per la professionalità profusa in questi mesi la Società augura al tecnico e ai suoi collaboratori le migliori fortune professionali.

Le mosse future

Inevitabile che il massimo dirigente mettesse fine all'esperienza del boemo sulla panchina dei biancazzurri. Cosa accadrà adesso? Chi prenderà il posto di Zeman in questa fase così delicata della stagione? E' stata una buona mossa sollevare dall'incarico l'allenatore proprio ora? Domande che avranno una risposta nelle prossime settimane.

Squadra a Epifani in attesa di Stellone

Nel frattempo la squadra sarà affidata al tecnico della Primavera, Massimo Epifani: toccherà a lui gestire la fase di transizione che non dovrebbe essere lunga a giudicare dalle indiscrezioni trapelate in queste ore. Per la sostituzione di Zeman si fa il nome di Roberto Stellone (ex allenatore del Frosinone), che da alcune settimane si è trasferito a Pescara.