Juventus-Inter può essere trasmessa in chiaro? Non è impossibile ma è molto difficile che accada perché mandare in onda la diretta televisiva è una violazione della normativa vigente che provocherebbe l'intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Per effetto della legge Melandri e dell'accordo con la Lega Calcio, Sky ha i diritti per programmare nel proprio palinsesto alcune partite del campionato di Serie A (tra cui il big match dell'Allianz Stadium di domenica sera, ore 20.45). Non possiede i diritti in chiaro e, al netto della disponibilità offerta attraverso il canale del digitale terrestre "Tv8".

Un'ipotesi del genere spingerebbe altre emittenti (come Rai, Mediaset, LA7) o a rivalersi rispetto a una decisione di questo tipo (per il danno in termini di ascolti che ne scaturirebbe) oppure a chiedere – a cascata – la stessa possibilità concessa al network satellitare di trasmettere incontri disposti a porte chiuse – a cominciare proprio dalla sfida che vale una fetta di scudetto – a causa dell'emergenza Coronavirus che ha colpito l'Italia (qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione).

Per sbloccare l'impasse servirebbe anzitutto un intervento diretto del Governo, una sorta di decisione presa per "decreto legge" motivata dall'eccezionalità del momento, dalle circostanze di particolare necessità e urgenza (condizione imprescindibile perché il potere legislativo è appannaggio delle Camere). Un atto che diverrebbe immediatamente esecutivo ma che perderebbe di efficacia qualora il Parlamento non lo convertisse in legge entro i termini previsti.

Cosa può fare la Lega Calcio? Nulla, perché da sola non ha la facoltà di derogare alla legge Melandri (che non annovera la trasmissione in chiaro delle partite del campionato) né legittimare preferenze per un committente rispetto ad altri. Ecco perché l'unica possibilità al riguardo è un intervento dell'autorità che appare impraticabile considerato l'oggetto… ovvero, una partita di calcio.