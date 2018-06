Snervante. L'attesa per la sentenza della Uefa e per le sanzioni che il Milan alimenta tensione e preoccupazione tra i tifosi rossoneri, in ansia anche per il futuro del club e di una cessione (la seconda nel giro di un paio di anni) che potrebbe materializzarsi a breve con l'arrivo al timone della società di Rocco Commisso, l'imprenditore italo-americano che ha presentato un'offerta di 500 milioni di euro a Yonghong Li per rilevare il toto il pacchetto di maggioranza.

Le domande più ricorrenti al momento sono: quando si conosceranno le decisione della Commissione federale in materia di bilanci e fairplay finanziario? E, soprattutto, perché tarda ad arrivare rispetto a un limite che era stato fissato a venerdì scorso? La risposta non è solo nella severità della punizione (2 anni di esclusione dalle Coppe più un altro con la condizionale e 30 milioni di multa) ma anche nella volontà della Camera giudicante di emettere il provvedimento nella maniera più completa, chiara e inappuntabile sia possibile. Cosa significa? Che il cosiddetto ‘giorno x' può essere anche mercoledì, che serve aspettare altre 24 ore o forse di più. In base alle ultime notizie che filtrano da Nyon le ragioni di questo slittamento sarebbero essenzialmente tre: