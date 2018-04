Marketing? No. Obblighi verso le regole Uefa? No. Esigenze televisive? No. Il Real Madrid alla Allianz Arena però si è vestito totalmente di nero ed è sceso in campo contro il Bayern Monaco, che ha indossato la tradizionale casacca rossa. Con i bavaresi che mostravano la prima divisa sociale – giocando in casa – il club spagnolo avrebbe potuto optare per la tradizionale camiseta blanca che non avrebbe avuto alcun problema cromatico. E invece, ha optato per il nero.

Molti, sui social si sono domandati il motivo: un Real in nero è stato visto di rado, tradizionalmente le merengues indossano la prima divisa sociale in ogni occasione e solo di rado – vedasi la finale contro la Juventus quando indossarono la casacca viola – cambiano. All'Allianz di Monaco, oltretutto, non ve ne era alcun motivo.

La risposta è tanto semplice quanto ovvia: la divisa nera è stata dettata semplicemente per una questione di cabala, di superstizione. Poteva portare bene, e così è stato. Perché? L'anno scorso è accaduta la medesima cosa: stesso risultato, sempre in trasferta, sempre contro il Bayern. Il Real vinse 2-1 all'Allianz Arena ipotecando il passaggio del turno. Stesso stadio, stessa maglia nera, stesso risultato. In qualche modo ha funzionato anche questa volta.

I tifosi – e giornalisti – che avevano ipotizzato scelte di marketing o obblighi di sponsor si sono dovuti ricredere. Nulla di tutto ciò. E anche chi ha pensato a imposizioni Uefa ha sbagliato: a livello di colori i campioni d'Europa in carica potevano scendere in campo tranquillamente in bianco.

Dopotutto la divisa bianca è storicamente un vero e proprio marchio del Real Madrid. I ‘blancos' appunto: storicamente il Real Madrid è di bianco vestito, sempre. Con qualche piccola eccezione: a Cardiff, contro la Juventus, ad esempio, vestirono di viola per la prima volta in quindici finali. Ma nelle altre quattordici finali il Real Madrid è sceso in campo in bianco, tranne un'altra sola eccezione. Avvenne contro il Valencia a Parigi nel 2000 perché quella sera giocarono in nero. Come contro il Bayern