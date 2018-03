Gli applausi del pubblico. Così il Napoli deve provare a ricordare l'ultima gara contro la Roma: i tifosi vicini al di là del risultato perché nulla è perduto ancora, nulla è compromesso e tutto è possibile. Il bicchiere mezzo pieno evidenzia che la squadra di Sarri non si è mai scomposta in campo, proponendo sempre e comunque la propria idea di gioco. Apprezzata da chi era sugli spalti, nella convinzione che negli ultimi 90 minuti tutto è andato semplicemente per il verso sbagliato.

I punti persi in casa.

Poi ci sono gli aspetti meno positivi su cui ragionare perché il vero pericolo sarebbe non guardare in faccia la realtà e capire laddove si devono evitare errori che potrebbero compromettere il tutto. Come i punti persi proprio al San Paolo che è diventato croce e delizia di un Napoli che in casa sta tentennando più di quanto si potesse immaginare.

Un Napoli da trasferta.

Per assurdo è fuori casa laddove il Napoli ha costruito le proprie fortune. Lontano dal San Paolo e dai suoi tifosi, mentre altri hanno faticato gli azzurri di Sarri non sembrano aver mai patito la lontananza da trasferta. Finora gli azzurri non hanno mai tradito, sono gli unici imbattuti con un bilancio di 12 vittorie e un solo pareggio arrivato a Verona con il Chievo. L'ultimo ko esterno è datato 29 ottobre 2016, 2-1 a Torino contro la Juventus.

10 punti in meno.

In casa però un paio di scivoloni di troppo hanno compromesso il cammino al vertice. Anche perché sono arrivate contro due avversarie dirette, Juventus e Roma e i 10 punti lasciati sul proprio campo fino ad oggi rischiano di avere un peso specifico molto importante negli sviluppi della stagione.

Tutto sul campionato.

Forse inconsciamente, il Napoli ha puntato tutto sul campionato e il sogno tricolore. La squadra di Sarri ha ammainato prima le vele in Coppa Italia, poi in Europa League. Resta solamente l'impegno del fine settimana dove al momento – con una partita in più – è empre prima tallonata da una instancabile Juventus.