Chi vince l'Europa League, accede alla Champions. Di diritto. Lo sa bene, ad esempio, il Manchester United di Mourinho che l'anno scorso vi ha partecipato pur non qualificandosi in Premier alla massima Coppa continentale. Quest'anno la finale in programma è tra Atletico Madrid e Olympique Marsiglia con gli spagnoli già qualificati per la Champions e i francesi in corsa in Ligue1 a tre turni dalla fine.

Per l'Atletico non cambia nulla. I Colchoneros, a questo punto, giocherebbero unicamente per l'onore di alzare al cielo il trofeo e per loro non cambierebbe alcun destino. I francesi, invece per andare in Champions League matematicamente devono assolutamente vincere. Ma c'è anche una possibilità che possano accedervi pur perdendo la finale, proprio per un posto che diverrebbe libero per le partecipanti. Un cortocircuito che non si era mai verificato.

Se l'Olympique vince. Per la prima ipotesi, con l'Olympique Marsiglia vincente in Europa League, il problema non sussisterebbe: in Champions arriverebbero sia l'Atletico di Madrid, terzo in Liga e quindi già qualificato, e poi i francesi guidati da Garcia che vi accederebbero per diritto acquisito.

Perché il Marsiglia può andare comunque in Champions. Ma la stessa sorte potrebbe accadere anche in caso di sconfitta. Con gli spagnoli che trionfano in Europa League, l’Atletico Madrid libererebbe un posto in Champions e per le regole UEFA, accederebbe alla fase finale di Champions League la 3° classificata del campionato francese. In questo caso il Marsiglia avrebbe comunque la possibilità di qualificarsi: adesso la società occupa il 4° posto in classifica, ad un solo punto dal Monaco, e mancano 3 giornate al termine.

Atletico favorito. I favori del pronostico, comunque, sono tutti per l'Atletico Madrid che arriva in finale con maggiori chance di successo. La squadra allenata da Simeone in semifinale ha vinto la ‘finale anticipata' contro l'Arsenal, mentre il Marsiglia ha dovuto affrontare i supplementari per aver la meglio del Salisburgo.