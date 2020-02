La settantesima edizione del Festival di Sanremo è un grande successo, merito di una squadra di successo e ovviamente anche del conduttore Amadeus, che oltre a essere un uomo di spettacolo da oltre trent’anni è anche un grande appassionato di calcio e tifoso dell’Inter tanto da chiamare suo figlio José, in onore di Mourinho, il tecnico che conquistò il Triplete con i nerazzurri nel 2010.

Amadeus, l’Inter e il siparietto con Cristiano Ronaldo

Il presentatore non ha mai nascosto il suo tifo per l’Inter e ha mostrato la sua passione anche quando sul palco, quasi in avvio della terza serata, si è presentata Georgina Rodriguez, la compagna di Cristiano Ronaldo. C’è stata una gag tra Amadeus e la Rodriguez, lui sotto la giacca ha mostrato una maglia bianconera, ma poi si è girato ed aveva sulle spalle una maglia nerazzurra, quella di Lukaku, il grande bomber dell’Inter. Nel corso della serata poi Cristiano Ronaldo ha regalato la sua maglia, quella numero 7 della Juve, ad Amadeus, che con gioia l’ha presa e la porterà a casa, come fosse un grande trofeo.

Amadeus: l’amicizia con Mourinho e il figlio che si chiama José

Il conduttore del Festival di Sanremo è un grande tifoso dell’Inter e ha chiamato suo figlio José, in onore di Mourinho. Amadeus, in una puntata di ‘Domenica In’, in cui Mourinho gli fece una sorpresa con un videomessaggio, ha raccontato come ha avuto l’idea, nata in un aereo che volava verso Lisbona: “Quando l’ho visto davanti mi sembrava avessi visto Monica Bellucci. Sono tornato al mio posto, Giovanna era incinta di pochi mesi e le ho detto ‘se è maschio lo chiamiamo Josè’, lei mi ha detto ‘scordatelo’ ma io ho chiamato la pancia per 9 mesi”. Il piccolo José Alberto Sebastiani (questo è il cognome di Amadeus), oltre a essere un tifoso dell’Inter è un appassionato di calcio come il papà e sogna di fare il portiere, tempo fa è stato preso dall’Inter, con cui gioca nei Pulcini del 2009.