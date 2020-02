Il ritorno di Stefan de Vrij all'Olimpico, in casa della Lazio, è andato come era prevedibile aspettarsi. Il calciatore olandese dell'Inter, protagonista della sfida ad alta quota valida per il posticipo della 24ª giornata di Serie A, è stato accolto da bordate di fischi ad ogni tocco del pallone e da diversi cori offensivi. Il risentimento da parte della tifoseria biancoceleste risale ai tempi del suo passaggio all'Inter nel 2018.

Perché i tifosi della Lazio fischiano de Vrij

I tifosi della Lazio sono contrariati nei suoi confronti non solo per il trasferimento a parametro zero dalla Lazio all'Inter, ma per la sua performance nell'ultima partita con la maglia biancoceleste, in quello spareggio Champions del maggio 2018 proprio contro i nerazzurri, che già avevano depositato il pre-contratto firmato dal difensore. In quella circostanza, in seguito ad una settimana di polemiche preventive sul tema, de Vrij non giocò come ai suoi livelli e si rese colpevole del fallo da rigore commesso su Icardi per il momentaneo 2-2. La partita terminò poi 2-3 per i nerazzurri, che si qualificarono per la successiva Champions League). Fu quello l'ultimo atto dell'avventura di de Vrij con la maglia della Lazio. Un epilogo che i tifosi biancocelesti non hanno evidentemente dimenticato.

Lo scorso anno il difensore olandese saltò la trasferta contro la Lazio a causa di un problema muscolare (che lo tenne ai box anche per le successive due partite di campionato). Anche il presidente Lotito, in passato, si è espresso con toni molto duri sul quel Lazio-Inter giocato da de Vrij, diventato ormai celebre.