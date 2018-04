Perché arbitri e giocatori hanno quel segno rosso sul viso. E' la domanda che in molti si sono fatti quando, in occasione dei 3 anticipi della 34sima giornata di campionato (compresi Sassuolo-Fiorentina e Milan-Benevento), a Ferrara sono scese in campo la Spal e la Roma. Quello sbuffo di colore sulla guance (destra oppure sinistra) è un simbolo adottato per una campagna di sensibilizzazione molto importante: rappresenta un'iniziativa ben precisa da parte della Lega di Serie A che, assieme all'Aic (Associazione italiana calciatori) e all'Aia (Associazione italiana arbitri) intende sostenere la campagna contro la violenza sulle donne #unrossoallaviolenza presentata nei giorni scorsi in collaborazione con WeWorld Onlus.

L'iniziativa ha vissuto oggi (e sarà così anche per le gare della domenica) il momento clou quando all'ingresso sul rettangolo verde i calciatori, il direttore di gara e i suoi assistenti sono stati accompagnati da bambine che indossavano una t-shirt preparata proprio per l'evento in questione. Un modo ulteriore per attirare l'attenzione del pubblico presente allo stadio e da casa con uno scopo: il cartellino rosso più importante è quello da dare alla violenza sulle donne.

I calciatori e gli arbitri scenderanno sul terreno di gioco con un segno rosso sul viso, accompagnati all’ingresso in campo da bambine che indosseranno la maglietta dell’iniziativa – si legge nella nota della Lega di Serie A -. A centrocampo sarà, inoltre, esposto uno striscione e sui maxi-schermi sarà trasmesso lo spot della campagna per sensibilizzare il pubblico presente sugli spalti e i telespettatori che il cartellino rosso più importante è quello da dare alla violenza sulle donne.

Dal campo al web, anche i social network si sono colorati di rosso con la pubblicazione delle immagini dei calciatori e degli altri testimonial che, da soli oppure in coppia, hanno dichiarato il proprio impegno pubblicando una foto con il simbolo della campagna e invogliano a fare altrettanto all'insegna dell'hashtag #unrossoallaviolenza.