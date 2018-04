Anche i migliori a volte sbagliano. Figuriamoci Ilaria D'Amico, ammiraglia targata Sky per il calcio su satellite, il volto che da sempre accompagna durante ogni week-end le partite di campionato con un parterre di prim'ordine in studio e uno stuolo infinito di corrispondenti sui campi. Obiettivo? Informare, commentare, analizzare in modo professionale tutto ciò che è accaduto nei 90 minuti di gioco dentro e attorno al campo. Con un pizzico di ironia e leggerezza che non guasta mai. Quando non scade nella superficialità.

Così, la signora Buffon è inciampata nell'ultima trasmissione sulla classica buccia di banana, in rigorosa diretta tv, nel siparietto con Maurizio Sarri, il tecnico del Napoli intervistato come di consueto nel dopo partita pomeridiano. La bella e audace conduttrice si è lasciata andare ad un commento che voleva essere leggero ma che si è rivelato semplicemente fuori luogo. I segni del tempo, ha fatto il suo tempo.

Sarri e il tifoso deceduto

«Che effetto le fa vedere la sua immagine in curva accanto a quella di Maradona?», ha chiesto la D'Amico all'allenatore azzurro. Pronta la risposta di Maurizio Sarri che ha fatto notare la colossale gaffe, con classe: «Non è una bandiera dedicata a me, ma a un tifoso del Napoli morto durante una trasferta, che un po’ mi somiglia».

Gelo e imbarazzo in studio e poi le scuse della stessa Sky attraverso il direttore di testata: "La bandiera esposta al San Paolo vicino a quella di Maradona rappresenta l’immagine di un grande tifoso della curva B del Napoli, Pasquale D’Angelo, deceduto 3 anni fa a Mosca. E non quella di Sarri. A Sky Calcio Show abbiamo sbagliato e chiedo scusa a chi si è sentito toccato". Resta il fatto della brutta figura rimediata dall'emittente in diretta satellitare e della conduttrice, probabilmente indirizzata male in auricolare al momento della domanda a Sarri.

Le più famose gaffe di Ilaria D'Amico

I dubbi sui finanziamenti al Milan

La conduttrice in diretta tv, aveva espresso dei dubbi sugli investimenti della società rossonera: "Se ci saranno tutte le coperture finanziarie, questa società ha fatto delle cose pazzesche. Il ‘se' bisogna mettercelo perché sono stati talmente tanti gli investimenti che aspettiamo, poi, ovviamente, di vedere nero su bianco". Queste le parole pronunciate dalla giornalista che scatenarono la reazione del Milan che vietò ai propri tesserati di farsi intervistare da Sky.

Il ‘colpetto' alla Juventus

Ilaria D’Amico intervista Diego Armando Maradona, inserito nella Hall of Fame della Figc, poche ore dopo la sconfitta della Juventus contro la Fiorentina: “Non so se hai notato – scherza la conduttrice sul palco di Palazzo Pitti – ma qui a Firenze la Juve ha avuto un colpetto”. El Pibe non si lascia pregare due volte e coglie l'assist-gaffe al volo: “Sì sì, meglio. Mi è piaciuto”

Il ‘grazie, buonasera' di Claudio Ranieri

Al termine della partita persa dalla Roma Udine per 2-1 Ilaria D'Amico intervista il tecnico dei giallorossi sul match. Ma prima di congedare l'allenatore chiede il tempo per una ultima domanda: "Totti sarà disponibile per il match di domenica?" Silenzio e imbarazzo di Ranieri che, con fare signorile, evita di rispondere e saluta tutti con un "buona notte". Totti era già fuori per un infortunio al ginocchio cui era stato rimosso parte del menisco e ne avrebbe avuto per più di un mese.

Paolo ‘Rossi' Sousa

La compagna di Gigi Buffon, al termine del match Fiorentina – Empoli, si è collegata con l’allenatore dei Viola, per il classico dopo partita. Paolo Sousa, però si è trasformato al momento del benvenuto, in Paolo Rossi.

Il rafforzamento del marchio Alitalia

Non solo calcio. Imbarazzi e risate in sala alla presentazione del nuovo marchio di Alitalia, a Fiumicino dove era presente anche l'allora Premier Matteo Renzi, quando Ilaria D'Amico, presentatrice per l'occasione, anziché dire "rafforzamento del marchio", dice "rafforzamento del maschio"

Il ‘vecchio' Ekdal

Sulle emittenti televisive non si parla d'altro se non dell'impresa del Calihlari che ha rifilato quattro gol agli uomini di Mazzarri. Ilaria D'Amico, dopo aver come sempre pungolato Zdenek Zeman, parla di Albin Ekdal: "Beh, è un giocatore che oramai non è più giovanissimo..". A correggerla ci pensa il giornalista Sky Giorgio Porrà: "E' un classe '89… ha appena 25 anni"