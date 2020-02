Il Coronavirus ha portato al rinvio di quattro partite del campionato di Serie A. Non dovrebbero esserci ulteriori stop, anche se Udinese-Fiorentina è stata già rinviata, ma forse dopo l’emanazione di un nuovo decreto governativo tante cose saranno definite. Perché si va verso un turno di campionato a porte chiuse, quanto meno nelle regioni che hanno avuto casi già conclamati. Otto squadre hanno una partita da recuperare, tra queste quella messa peggio è l’Inter, che ha un calendario pregno e con fatica sta cercando una soluzione per recuperare la partita con la Sampdoria.

Perché è complicato per l’Inter recuperare la partita con la Sampdoria

Se l’Inter avanzerà fino alle semifinali di Europa League non avrà nessuna possibilità di giocare la partita con la Sampdoria prima della metà di maggio, a meno di un cambiamento clamoroso del calendario della Coppa Italia. Altrimenti il 13 o il 20 maggio, proprio nelle ultime settimane del campionato, ci potrebbe essere Inter-Sampdoria.

Il calendario dell’Inter

Se l’Inter eliminerà il Ludogorets (i nerazzurri hanno vinto 2-0 in Bulgaria) passa agli ottavi di finale di Europa League, che sono in programma il 12 e il 19 marzo. Il 5 marzo c’è Napoli-Inter di Coppa Italia. L’1, l’8, il 15 e il 22 marzo c’è il campionato e gioca la Serie A. Poi c’è una sosta per le nazionali che porterà allo stop dell’attività dei club che riprenderà il 4 e il 5 aprile. Serie A in campo anche il 12, il 19 e il 26 aprile, ma si gioca anche il 22 aprile un turno infrasettimanale. Se l’Inter passerà ai quarti di finale di Europa League giocherà anche il 9 e il 16 aprile. E se passerà anche in semifinale sarà impegnata anche il 30 aprile e il 7 maggio. Quindi in teoria la prima data utile sarebbe il 13 maggio, giorno della finale di Coppa Italia, che l’Inter ovviamente potrebbe raggiungere. E in quel caso slitterebbe tutto al 20, quattro giorni prima della fine del campionato.

La proposta dell’Inter

Inter-Ludogorets si disputerà probabilmente a porte chiuse, così dovrebbe essere anche Juventus-Inter del 1° marzo. I nerazzurri non vogliono giocare la partita con la Sampdoria il più lontano possibile e, secondo quanto scritto dal ‘Corriere della Sera’, Marotta avrebbe chiesto alla Lega di posticipare la semifinale di Coppa Italia con il Napoli e rimandarla a maggio.