Se non fosse un allenatore saldamente sulla sua panchina, se non avesse un contratto lungo, da 10 milioni di euro netti a stagione, oggi Antonio Conte sarebbe un allenatore licenziato o dimissionario dopo aver pronunciato in diretta tv parole durissime contro la società e la squadra sottolineando le carenze dell’organico.

Cosa imputa Conte alla società

Il tecnico si lamenta perché ha una rosa troppo corta. Gli mancano due giocatori, sono infortunati (D’Ambrosio e Sanchez) ne ha due che sono stati a lungo fuori (Sensi e Vecino), ma gli infortunati ce li hanno tutti. La Juve a Mosca giocherà senza quattro potenziali titolari, il Napoli ha mezza difesa ai box. Quando Conte dice: ‘gli altri hanno gli infortuni e nessuno se ne accorge’, di fatto sostiene che le sue alternative non sono all’altezza. Quindi per il tecnico Marotta e Ausilio non hanno fatto una buona e precisa campagna acquisti in estate. E pure i dirigenti nerazzurri hanno ceduto Perisic, Nainggolan e Icardi, tre calciatori di alto livello che sono stati mandati via in estate su richiesta del tecnico.

Il precedente di Icardi

Il caso Icardi è nato da alcune frasi dure di Wanda Nara, moglie e agente dell’argentino, in tv. Né la società né i calciatori presero bene quelle dichiarazioni e di fatto per quelle parole Icardi perse la fascia di capitano. Il bomber rimase a lungo fuori e al termine di un lungo braccio di ferro negli ultimi giorni di agosto è passato al Paris Saint Germain.

Le dure parole di Conte al termine di Borussia-Inter

Perdendo in casa del Borussia Dortmund l’Inter ha complicato maledettamente il suo cammino in Champions League. Dopo il match Conte è stato durissimo e ha attaccato senza mezzi termini la società e la squadra. Parole eccessive quelle del tecnico che in un solo colpo, e in pochissimi secondi, ha fatto strike:

È successo quello che è successo a Barcellona, anche peggio. Più di così non possiamo fare. In estate sono stati fatti errori importanti, non possiamo fare campionato e Champions in queste condizioni, ci sono dei limiti nella rosa, non si può essere così tirati. Si poteva programmare molto ma molto meglio. Sono incazzato e mi sono stufato di ripetere sempre le stesse frasi, venissero anche i dirigenti a dire due cose.

Le parole di Conte contro società e squadra

L’Inter non aveva mai perso nella sua storia un incontro delle coppe europee che conduceva con due gol di vantaggio, è successo forse nel giorno peggiore, perché anche un pari sarebbe stato utilissimo a Dortmund. Conte dopo la partita con il Borussia era furioso, non si è controllato, ha attaccato pesantemente la società e ha anche ridimensionato il suo organico. Più chiaro era impossibile: