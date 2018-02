Come giocherà la Roma contro il Napoli? Quali scelte farà Di Francesco per mandare in secca la manovra dei partenopei? Quali armi sceglierà per spezzare la trama del gioco avversario? Interrogativi ai quali il tecnico dei capitolini darà una risposta nei prossimi giorni quando avrà chiaro anche il quadro dei calciatori da utilizzare per il match del San Paolo che si presenta delicato sia per il momento dei giallorossi (reduci da due sconfitte di fila tra Champions e campionato, a San Siro col Milan) sia per la classifica che li vede fuori dal podio per la Coppa.

Le ultime dai campi. Ad aggiungere zavorra anche le condizioni fisiche di Lorenzo Pellegrini che salterà sicuramente la sfida per un problema di tipo muscolare (risentimento all'adduttore sinistro) come rilanciato da Sky Sport. Scorie del ko di domenica sera subito contro i rossoneri: dopo 80 minuti è stato costretto ad abbandonare il campo, ha sì risposto alla convocazione per lo stage della Nazionale a Coverciano ma è stato rimandato a Trigoria: date le condizioni, avrebbe rischiato solo di peggiorare la propria situazione.

Come giocherà la Roma? Oltre a Pellegrini, tra gli indisponibili ci sono ancora Karsdorp (infortunato di lungo corso) e Gonalons. A centrocampo il tecnico ha le scelte obbligate: tornerà De Rossi nel cuore della mediana e accanto a lui ci saranno Nainggolan e Strootman che avrà il compito di agire da ‘pedina di lotta e di governo' per arginare il dinamismo di avversari quali Allan e Jorginho. In attacco, ai lati di Dzeko (Schick dovrebbe accomodarsi ancora in panchina) si sistemeranno Under ed El Shaarawy.

Azzurri al completo, novità Milik. Nessun problema nel Napoli con Sarri che confermerà la formazione imperniata sul tridente Insigne, Mertens e Callejon mentre a centrocampo ci saranno Hamsik, Jorginho e un Allan ormai insostituibile per i meccanismi tattici perfetti dei partenopei. In difesa non dovrebbero esserci problemi per Hysaj, la novità potrebbe essere rappresentata dal ritorno tra i convocati di Milik..