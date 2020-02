in foto: https://www.instagram.com/p/B76fziPofSc/

Il ginocchio di Leonardo Pavoletti ha fatto di nuovo crack. Brutte notizie per il bomber che intravedeva il ritorno in campo dopo il lungo stop, e ora sarà costretto a causa della lesione al legamento crociato anteriore a vivere un altro calvario. Nelle ultime ore però è spuntato un retroscena clamoroso: Pavoletti infatti, secondo quanto riportato dall'emittente Videolina si sarebbe fatto nuovamente male nel corso di una cena di squadra.

Pavoletti, nuovo grave infortunio. Il retroscena clamoroso

Come si è fatto male Leonardo Pavoletti? Cosa è successo al centravanti che ha rimediato nuovamente una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, lo stesso finito ko e sottoposto ad intervento chirurgico nella scorsa estate dopo l'infortunio con il Brescia? L'emittente Videolina ha riportato un retroscena clamoroso: Pavoletti sarebbe finito ko non in campo o durante un allenamento in palestra, ma nel corso della cena di squadra dello scorso giovedì. Una situazione assolutamente sorprendente, e beffarda sia per il diretto interessato che per il club del capoluogo sardo.

Il Cagliari potrebbe punire Pavoletti con sanzioni disciplinari

Una situazione che apre nuovi scenari. Nelle prossime ore lo staff medico valuterà ulteriormente le condizioni di Leonardo Pavoletti per capire se sarà necessaria o meno una nuova operazione chirurgica. Secondo quanto riportato da Sky però il Cagliari potrebbe anche prendere provvedimenti nei confronti del bomber: il club del presidente Giulini infatti si è riservato la possibilità di intraprendere sanzioni disciplinare nei confronti del proprio tesserato dato che l'infortunio, sembra maturato in un contesto non legato all'ambito sportivo. Nel frattempo "Pavoloso" ha rotto il silenzio sui social con un messaggio in cui traspare tutta la sua amarezza: "Il destino è crudele, a volte. Sembrava fosse vicino il mio rientro in campo, invece eccomi di nuovo a parlare di uno stop. Faccio fatica a sorridere e a trovare le parole ma è già ora di cercare le forze per riprendere il cammino. E sì, ci tengo a ringraziare tutti. Di cuore. Leo".