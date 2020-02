in foto: https://www.instagram.com/p/B8Zi_nUoCum/

Tutto il mondo del calcio si stringe intorno a Leonardo Pavoletti. La sfortuna si è accanita contro l'attaccante del Cagliari vittima di una ricaduta al ginocchio sinistro infortunato la scorsa estate in occasione del match contro il Brescia. Una mazzata per il centravanti che pregustava il ritorno in campo e invece sarà costretto ad un nuovo lunghissimo stop. Pavoletti ha rotto il silenzio su Instagram con un messaggio in cui non ha nascosto l'amarezza, dimostrandosi pronto a fare il possibile per "riprendere il cammino".

Pavoletti, il messaggio sui social dopo il nuovo grave infortunio

Nuovo grave infortunio al ginocchio per Leonardo Pavoletti che dice addio al sogno di tornare in campo. Arrivederci alla prossima stagione per il centravanti del Cagliari, che dovrà dimostrarsi più forte della sfortuna. Questo il suo messaggio sui social del bomber: "Il destino è crudele, a volte. Sembrava fosse vicino il mio rientro in campo, invece eccomi di nuovo a parlare di uno stop. Faccio fatica a sorridere e a trovare le parole ma è già ora di cercare le forze per riprendere il cammino. E sì, ci tengo a ringraziare tutti. Di cuore. Leo

