E' successo di nuovo. Bafétimbi Gomis barcolla, procede a tentoni, s'inginocchia e poi si accascia sul prato. La gara tra Kasimpasa e Galatasaray è iniziata da un quarto d'ora, la squadra di Terim è in attacco e sta per battere un calcio d'angolo: è allora che il calciatore francese accusa il malore e finisce faccia sull'erba privo di sensi. Pubblico ammutolito, avversari impauriti e intenti a richiamare subito l'attenzione dello staff medico perché venga prestato soccorso. Sono attimi di sgomento e si teme il peggio fino a quando, poco dopo, la punta di origine senegalese, 33enne, riprende conoscenza e viene accompagnato a bordo campo. Pochi minuti dopo torna in squadra e prosegue il match come se nulla fosse accaduto.

Altri malori in passato. Cosa dà tutta questa tranquillità a Gomis? Non è la prima volta che si verificano situazioni del genere. Era già accaduto in altre due occasioni: la prima nel 2009 – durante un allenamento con la nazionale francese -, la seconda nel 2015 ai tempi dell'esperienza in Premier League tra le fila dello Swansea (allora crollò a terra nel corso della sfida con il Tottenham ma per sua fortuna non riportò conseguenze fisiche).

Perché Gomis sta male. La causa del malore improvviso è provocata una sincope vasovagale, un disturbo che gli è stato diagnosticato qualche anno fa dopo una serie di controlli approfonditi. In cosa consiste: è un calo improvviso della pressione sanguigna che provoca la perdita di coscienza. Il fattore scatenante sono le situazioni di particolare stress emozionale. Insomma, quando l'adrenalina supera un certo livello le probabilità che il malore si manifesti sono altissime. La sincope vasovagale, per fortuna, non lascia danni permanenti o lesioni che non siano quelle riportate a causa della caduta provocata dallo svenimento. Qualche anno fa è stato lo stesso Gomis a spiegare la situazione in un tweet che risale al 2015: "Questo tipo di malore deriva dallo stress e dalla stanchezza dovuti alla salute di mio padre che richiede molto tempo avanti e indietro in Francia".