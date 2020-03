A casa per la paura del contagio da Coronavirus. Si tratta dei calciatori del Cosenza Tommaso D'Orazio e Mirko Bruccini che avrebbero rifiutato la convocazione in vista della partita del campionato di Serie B in programma questa sera a Verona. Il Cosenza è atteso dalla trasferta sul campo del Chievo per il posticipo (ore 21) della 28sima giornata di campionato. La squadra è già partita nelle scorse ore dalla Calabria per raggiungere il ritiro nella città scaligera e andare in campo al Bentegodi (sia pure a porte chiuse).

Nella lista dei convocati diramata dal tecnico, Pillon, mancano due calciatori: entrambi hanno scelto di non giocare a causa dell'emergenza sanitaria nazionale che ha investito il Paese e per tutelare la loro salute. Il timore di contagio è palpabile: la scelta è stata spontanea e presa in via del tutto precauzionale (come raccontato nell'articolo di gianlucadimarzio.com).

Di seguito i convocati per il match in programma per la 28sima giornata di Serie BKT: Portieri 12 Quintiero Francesco; 22 Saracco Umberto; 33 Perina Pietro Difensori 2 Corsi Angelo; 3 Lazaar Achraf; 4 Capela Aníbal Araújo; 5 Idda Riccardo; 14 Schiavi Raffaele; 15 Casasola Tiago Matías; 18 Legittimo Matteo; 27 Bittante Luca Centrocampisti 6 Broh Tonye Jérémie Delphin; 13 Bahlouli Mohamed Rayane; 16 Sciaudone Daniele; 31 Prezioso Mario Francesco Attaccanti 7 Pierini Nicholas; 10 Carretta Mirko; 17 Machach Zinédine; 29 Rivière Emmanuel; 32 Báez Stábile Jaime.

La notizia della mancata convocazione dei due calciatori del Cosenza arriva all'indomani di una domenica particolare per il calcio italiano. Surreale sia per il clima si sono giocati i recuperi sia per l'incertezza che c'è stata fino all'immediata vigilia della gara Parma-Spal, quando è sembrato possibile lo sciopero dei calciatori. Una protesta paventata e subito rientrata, che ha fatto discutere nell'attesa che il consiglio straordinario della Federcalcio assuma decisioni chiare su quanto sta accadendo.