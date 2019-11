La "joya" della Juventus diventa ancor più brillante quando incrocia i rossoneri. Paulo Dybala ancora una volta si è confermato una vera e propria bestia (bianco)nera per il Milan. Entrato nel secondo tempo del posticipo della dodicesima giornata di Serie A per sostituire il "Ronaldo furioso", l'argentino ha messo la sua firma sul match segnando il gran gol del decisivo 1-0. Salgono così a quota 7 le reti complessive messe a segno dall'attaccante contro il Milan, che è la sua vittima preferita.

Paulo Dybala ancora in gol contro il Milan, è la bestia nera dei rossoneri

Si è detto "nato pronto" Paulo Dybala nella foto celebrativa post Juventus-Milan pubblicata sui social. Il numero 10 bianconero entrato in campo al minuto 55 per sostituire Ronaldo ha deciso il match con un gol d'autore. I rossoneri sembrano ispirare particolarmente l'argentino che nella sua carriera italiana ha segnato complessivamente 9 gol alla formazione milanese che è, numeri alla mano, la sua vittima preferita in Serie A

Quanti gol ha segnato Paulo Dybala contro il Milan

Paulo Dybala dunque nella sua carriera italiana ha segnato complessivamente 9 gol al Milan. Un dato che certifica che la compagine milanese è la sua vittima preferita. La prima marcatura al "Diavolo", è stata segnata dall'argentino non con la casacca della Juventus, ma con quella del Palermo il club che lo ha portato in Italia. A San Siro il 2 novembre 2014 la Joya contribuì con un gol al successo dei rosanero. Una rete replicata anche nel match di ritorno, inutile però ai fini del risultato al Barbera.

Dybala, quanti gol al Milan con la maglia della Juventus

Con la maglia della Juventus dal 2015 ad oggi Paulo Dybala ha segnato 7 gol al Milan (6 in campionato e uno in Coppa Italia). Sei di queste marcature sono arrivate in altrettante sfide casalinghe, una per gara. Un rendimento notevole per un calciatore che inevitabilmente rappresenta un fattore all'Allianz Stadium, nella classica contro la formazione lombarda. Tante gioie ma anche una grande delusione per la Joya, che ha un brutto ricordo legato ad un confronto con il Milan. Nel match di Supercoppa 2016 giocato a Doha, un suo errore dal dischetto contribuì al trionfo della formazione milanese. Dybala che si lasciò andare alle lacrime dopo quel penalty, ha saputo però trasformare la rabbia in spirito di riscatto, segnando a ripetizione poi in campionato, davanti ai suoi tifosi, al Milan.