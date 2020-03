Alla luce dell'emergenza Coronavirus, cosa succederà alle squadre italiane impegnate in Champions ed Europa League? Quali sono gli scenari per le prossime sfide europee di Juventus, Napoli, Atalanta, Inter e Roma? Indicazioni importanti arriveranno dal prossimo consiglio dell'Uefa, anche se al momento non sono da escludere del tutto le possibilità di partite rinviate, o a porte chiuse ipotesi questa poco gradita dai vertici del calcio continentale, che potrebbe però ritrovarsi a prendere scelte obbligate anche per evitare intasamenti nei calendari. Sarà decisivo a tal proposito il confronto con le autorità dei Paesi interessati da fenomeni di contagio.Una soluzione alternativa, potrebbe poi essere quella di far disputare i match in campo neutro, per evitare il rischio di nuovi contagi.

Champions League, Juventus-Lione del 17 marzo. Spunta l'idea del match in campo neutro

Juventus-Lione, match di ritorno degli ottavi di Champions è in programma il 17 marzo all'Allianz Stadium. La situazione rispetto al match d'andata che si giocò sotto gli occhi dei tifosi di casa, e di quelli arrivati di Torino, in condizioni assolutamente normali è cambiata. Se nella città francese infatti sono stati registrati dei casi di Coronavirus, anche in Piemonte ci sono circa 50 contagiati. Una situazione dunque che spinge alla cautela e che sarà valutata dall'Uefa. Oltre alla possibilità di un rinvio, al momento da escludere, o di una disputa del match a porte chiuse, è spuntata l'ipotesi di far giocare Juve-Lione in campo neutro. Il patron dei francesi Aulas a tal proposito ha dichiarato: "Siamo aperti alle decisioni dell’Uefa ma alla peggio se dovremo giocare in campo neutro lo faremo".

Valencia-Atalanta, il caso più delicato degli ottavi di Champions

Al momento la situazione più delicata, sembra essere quella relativa a Valencia-Atalanta in programma il 10 marzo. In Spagna ha fatto molto discutere già la scelta dell'andata di dare via libera all'arrivo a Milano dei sostenitori dei "Pipistrelli". Tra i contagiati, anche un giornalista che il 19 febbraio si è recato in trasferta al Meazza per seguire il confronto di Champions. A Valencia al momento sono state bloccate le manifestazioni pubbliche, senza però nessuna indicazione sulla partita con i nerazzurri. L'ipotesi di un confronto a porte chiuse, proprio alla luce dei casi dei contagi relativi al match d'andata, è molto concreta.

Barcellona-Napoli, per ora scongiurato il rischio di match a porte chiuse

Non dovrebbero esserci problemi per Barcellona-Napoli invece che si disputerà al Camp Nou il 18 marzo. Nella città catalana, il numero dei contagi è molto contenuto anche se è stato registrato il caso di una donna italiana positiva al Coronavirus. Per ora non sembrano esserci i margini per una disputa a porte chiuse del match, anche se potrebbero arrivare provvedimenti in stile Juventus-Milan di Coppa Italia, con limitazioni ai tifosi azzurri provenienti da zone del centro o nord Italia, dove i casi di contagio sono numerosi.

Il caso di Inter-Getafe, e Siviglia-Roma in Europa League

Per quanto riguarda invece l'Europa League, la situazione più particolare è quella di Inter-Getafe in programma il 12 marzo. I dirigenti spagnoli si augurano di giocare la gara a porte aperte, come ovviamente quelli nerazzurri. Tutto dipenderà però ovviamente dal confronto tra la Uefa e le autorità milanesi, considerando anche il caos generato in Serie A dagli ultimi rinvii. Al momento l'ipotesi da escludere è quella di un rinvio, soprattutto in termini di calendario, con il divieto di trasferta ai sostenitori spagnoli che non è da escludere. Potrebbe giocarsi invece normalmente a porte aperte Siviglia-Roma, con i vertici del club andaluso che hanno già ricevuto messaggi positivi dall'Uefa. Appuntamento però anche in questo caso ai prossimi giorni, quando la situazione sarà ulteriormente valutata con possibili divieti di trasferta.