Un sabato di big match che sarà trasmesso in tv e in streaming sui canali di Sky e DAZN (compreso DAZN 1, per gli abbonati del network satellitare che dallo scorso 20 settembre hanno attivato l'opzione disponibile). Il calendario di Serie A e il palinsesto televisivo propongono due big match e un altro altrettanto interessante nelle tre fasce orari previste dalla nuova programmazione: alle 15 si gioca all'Olimpico Roma-Napoli, partita che ha già il valore di uno spareggio per la Champions; alle 18 l'Inter di Antonio conte sarà di scena al Dall'Ara di Bologna; chiude alle 20.45 il derby della Mole tra Torino e Juventus.

Dove vedere in tv Roma-Napoli ore 15

Roma-Napoli è il primo degli anticipi della 11a giornata: andrà in onda in diretta, in chiaro per abbonati sui canali di Sky Sport: Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite), Sky Sport (251 del satellite) e sui canali 473 e 483 (digitale terrestre). Come ulteriore servizio a disposizione degli utenti c'è anche la piattaforma on-line Sky Go. Roma-Napoli verrà trasmessa anche su Now Tv, il servizio di streaming live e on-demand di Sky.

Su quali canali vedere Bologna-Inter alle ore 18

La partita Bologna-Inter verrà trasmessa in esclusiva e in diretta sui canali di Sky: Sky Sport Serie A (202 e 249) e Sky Sport (251 del satellite) ma anche sui canali del digitale terrestre 473 e 483. Per gli abbonati di Sky sarà possibile assistere al match anche on-line grazie ai servizi Sky Go e alla piattaforma Now Tv.

Torino-Juventus in onda su DAZN e DAZN1

Il derby tra Torino e Juventus chiude il sabato degli anticipi. Alle 20.45 il fischio d'inizio del match che può rilanciare oppure confermare i bianconeri in testa alla classifica del campionato. La partita verrà trasmessa in diretta e in chiaro per abbonati in streaming su DAZN. Sarà possibile vederla anche in tv su Sky, canale 209 grazie al servizio offerto agli utenti del network satellitare tramite il canale DAZN1 attivo dallo scorso 20 settembre.

Programma e palinsesto delle partite di domenica e lunedì

L'undicesima giornata di Serie A si completa tra domenica e lunedì sera, con il consueto monday night che precede il turno di Coppa. Alle 12.30 appuntamenti con Atalanta-Cagliari su DAZN e DAZN 1. Su Sky le gare delle 15 Genoa-Udinese e Verona-Brescia mentre Lecce-Sassuolo sarà appannaggio di DAZN e DAZN 1. Le partite Fiorentina-Parma (ore 18) e Milan-Lazio (20.45) saranno trasmesse sui canali Sky. Il posticipo del 4 novembre Spal-Sampdoria andrà in onda su Sky Sport Serie A (202 e 249) e Sky Sport (251).