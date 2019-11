Oggi sono in programma dieci partite valide per le qualificazioni a Euro 2020. Si comincia alle 15 con Cipro-Scozia, inutile ai fini della classifica del gruppo I che in serata regalerà il big match Belgio-Russia, scontro diretto tra le prime due della classe, già qualificate. Occhi puntati soprattutto sulle sfide del gruppo C con l'Olanda a caccia di punti qualificazione sul campo dell'Irlanda del Nord e Germania pronta a chiudere il discorso con la Bielorussia. La Croazia cercherà invece il pass per la qualificazione con la Slovacchia nell'attesa sfida del gruppo E.

Il programma delle partite del 16 novembre

Gruppo C: Irlanda del Nord-Olanda ore 20.45, Germania-Bielorussia ore 20.45

Classifica Olanda, Germania 15, Irlanda del Nord 12, Bielorussia 4, Estonia 1

Classifica: Croazia 14, Ungheria 12, Slovacchia 10, Galles 8, Azerbaigian 1

Classifica: Polonia 19, Austria 16, Macedonia, Slovenia, Israele 11, Lettonia 0

Classifica: Belgio 24, Russia 21, Cipro 10, Scozia 9, Kazakistan 7, San Marino 0

Dove vedere in tv le partite di oggi delle qualificazioni a Euro 2020

L'unica partita che questa sera gli appassionati potranno seguire in tv in chiaro è quella tra Croazia e Slovacchia. Fischio d'inizio alle ore 20.45 per il big match del gruppo E che sarà trasmesso in televisione sul canale Mediaset 20. Sarà possibile assistere al match anche in streaming, sul sito dell'emittente, su dispositivi portatili e computer. In palio ci sono punti pesanti ai fini della qualificazione a Euro 2020: i vice campioni d'Europa hanno al momento due lunghezze di vantaggio sull'Ungheria, e 4 sulla Slovacchia.

Quali sono le nazionali già qualificate a Euro 2020

Si va delineando il quadro delle 20 squadre che parteciperanno all'Europeo itinerante della prossima estate. In attesa della conclusione delle qualificazioni, e del sorteggio in programma il 30 novembre a Bucarest, hanno strappato finora il pass per la fase finale 12 nazionali, ovvero Belgio, Italia, Russia, Polonia, Ucraina, Spagna, Turchia, Francia, Inghilterra, Repubblica Ceca, Finlandia, Svezia