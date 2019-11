Partite di oggi in tv, su quale canale in chiaro vedere le qualificazioni di Euro 2020

Solo una delle sette partite in programma oggi delle Qualificazioni a Euro 2020 sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro e in streaming. Il canale Mediaset ’20’ manderà in onda la partita tra l’Albania e la Francia. Una gara importante per la squadra di Deschamps, che deve vincere per rimanere al comando del girone. Non c’è copertura televisiva per l’ultimo match del Portogallo di Cristiano Ronaldo.