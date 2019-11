Le partite in programma oggi, 3 novembre, e il posticipo di lunedì 4 (ore 20.45) chiudono l'undicesima giornata di Serie A iniziata coi tre anticipi che hanno visto in campo Roma e Napoli (vittoria per i capitolini nel confronto diretto), Inter (colpo a Bologna) e Juventus (successo nel derby col Torino con gol del ‘contestato' Matthijs de Ligt). Sei le gare in calendario di domenica, a cominciare dal match dell'ora di (ore 12.30) Atalanta-Cagliari mentre la sfida salvezza Spal-Sampdoria è l'ultimo appuntamento della programmazione in palinsesto.

Due le partite clou di oggi 3 novembre in Serie A

La prima è Atalanta-Cagliari e, a giudicare dalla classifica, è un incontro che vale l'Europa tanto per la formazione di Gasperini (in piena zona Champions) quanto per la squadra di Maran (che è a ridosso delle prime quattro). Si gioca alle 12.30 con diretta streaming su DAZN e diretta tv su Sky, canale 209 (DAZN 1, disponibile per gli abbonati che hanno attivato l'utenza). Alle 20.45 appuntamento a San Siro per la sfida tra Milan e Lazio: da un lato i rossoneri rilanciati dalla vittoria contro la Spal, dall'altro i capitolini che sgomitano per mettere piede nella zona più nobile del torneo, alle costole della Roma. L'incontro verrà trasmesso sui canali di Sky: Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251).

Quali sono le altre gare della domenica

Tre le partite in agenda alle 15: Genoa-Udinese e Verona-Brescia in onda su Sky, Lecce-Sassuolo in streaming su DAZN e in diretta tv su DAZN 1. Fiorentina e Parma vanno in campo alle 18 con diretta appannaggio del network satellitare.

Dove vedere in tv le partite di oggi