La Roma batte il Parma 2-0 e vola ai quarti di finale di Coppa Italia. Al Tardini dopo un primo tempo senza occasioni da gol, i giallorossi s'impongono nella ripresa grazie alla doppietta di Lorenzo Pellegrini. Una bella conclusione e un calcio di rigore per il centrocampista che trascina la formazione di Fonseca al superamento del turno. Ora supersfida contro la Juventus.

Parma-Roma, primo tempo senza vere occasioni da gol

Fonseca senza Dzeko punta su Kalinic, supportato da Under, Pellegrini e Perotti concedendo un turno di riposo a Veretout. Turnover anche per il Parma con D'Aversa che senza Gervinho lancia Cornelius e Siligardi, con Kulusevski inizialmente in panchina. L'assenza di Dzeko si sente e non poco nell'attacco dei giallorossi che non riesce a creare particolari grattacapi a Colombi pur mantenendo il pallino del gioco. Non manca l'intensità nel primo tempo, con le due squadre che però non riescono a collezionare palle gol degne di nota.

Pellegrini sblocca il risultato, Roma in vantaggio sul Parma

In avvio di ripresa dopo una chance per Kucka (con Inglese in campo dopo un lungo infortunio al posto di Cornelius), la Roma passa. Kalinic più a suo agio nel lavoro per la squadra che in fase realizzativa, duetta con Pellegrini che è poi abile con un destro a giro sul secondo palo a battere Colombi. Reazione ducale affidata al neoentrato Inglese che con una grande giocata impegna Pau Lopez, protagonista di una parata decisiva.

Doppietta di Pellegrini, Roma ai quarti contro la Juventus

Dopo l'occasione per il raddoppio di Kalinic, D'Aversa si gioca la carta Kulusevski, già promesso sposo della Juventus, al posto di Scozzarella. Il cambio non sortisce i risultati sperati, con la Roma (Kluivert in campo per Perotti) che invece trova il gol del raddoppio: fallo di mano di Barillà su cross di Florenzi e rigore inevitabile. Pellegrini fa 2-0 dal dischetto, per la sua doppietta personale. Gloria anche per il ritrovato Bruno Peres che torna a giocare con la Roma subentrando ad un quarto d'ora dal termine a Florenzi. Il risultato non cambia più con i giallorossi che possono festeggiare per la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia dove troveranno la Juventus.

Tabellino Parma-Roma 0-2

PARMA (4-3-2-1): Colombi; Laurini (64′ Iacoponi), Dermaku, Gagliolo, Giu. Pezzella; Kucka, Scozzarella (70′ Kulusevski, Barillà; Kurtic, Siligardi; Cornelius (46′ Inglese). All. D'Aversa

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi (76′ Bruno Peres), Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Cristante; Ünder, Lo. Pellegrini (86′ Veretout), Perotti (70′ Kluivert); Kalinic. All. Fonseca

Marcatori: 49′, 75′ Pellegrini (R)

Ammoniti: Laurini (P), Under (R), Dermaku (P), Pellegrini (R)