Il Parma è pronto per tornare in Serie A. Dopo l'incubo retrocessione, il fallimento, la ripartenza tra i dilettanti, tutta la trafila dalla Leha Pro alla Serie B, adesso il sogno – concreto – è la promozione, possibilmente diretta. E se il campionato cadetto finisse oggi i gialloblù approderebbero in Serie A dalla porta principale, grazie al secondo posto senza dover passare per le Forche Caudine dei play-off.

Una (quasi) certezza resa possibile dall'ultimo successo in ordine di tempo, contro l'Ascoli che ha permesso alla più bella neopromossa della stagione di continuare a cullare la missione che a inizio anno sembrava impossibile. Una favola che dovrebbe concludersi con il lieto fine, e se non sarà A diretta, gli spareggi sembrano oramai certi per il Parma che punta ad una nuova promozione.

Il sogno della A ad un passo

Il Parma ha fatto l'ultimo scatto verso la Serie A soprattutto grazie al suo bomber, Emanuele Calaiò, ancora indiscusso protagonista. La squadra di Roberto D'Aversa, neopromossa e grande sorpresa del campionato, ha infatti espugnato 1-0 il difficile campo di Ascoli nell'anticipo della 36.ma giornata di Serie B. Adesso la squadra gialloblù è salita in solitaria al secondo posto, che vuol dire promozione diretta.

E' una posizione provvisoria, in attesa delle gare che dovranno disputare Frosinone e Palermo, impegnate martedì sera, ma intanto un'intera città sogna il ritorno nella massima serie. L'incubo degli ultimi anni sembra davvero lontano, oramai un ricordo che potrebbe essere cancellato dalla conquista più bella.

L'Arciere del gol

A farla sognare è Calaiò, per tutti l'Arciere, che ha messo a segno il gol decisivo in apertura di match e ha messo nei guai Serse Cosmi, al momento terz'ultimo con un punto di ritardo e una partita in più rispetto all'Entella. A 36 anni, l'attaccante palermitano sta ritrovando se stesso e la voglia di sorprendere ancora: a Parma dall'agosto del 2016, quest'anno tra campionato e Coppa Italia ha già segnato 14 reti in 30 partite.