Non ci sono buone notizie per il Parma il giorno dopo la vittoria sull'Udinese: Dejan Kulusevski ha riportato una lesione di I grado del muscolo ileopsoas sinistro e questo infortunio rischia di tenere il centrocampista svedese lontano dal terreno di gioco per diverso tempo. Il club ducale sta lottando per un piazzamento in zona Europa League e dopo l'infortunio di Roberto inglese, per lui stagione finita, e quello di Luigi Sepe, che porterà la società gialloblù a tornare sul mercato; il problema fisico al gioiellino svedese non mette nelle migliori condizioni di lavoro Roberto D'Aversa. Questo il comunicato del club gialloblu:

Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati scesi in campo ieri contro l’Udinese hanno svolto un lavoro defaticante. Per il resto del gruppo, esercizi di riscaldamento seguiti da tecnica applicata e possessi palla. La seduta è stata conclusa da una partita in porzione ridotta del campo. Antonino Barillà, Gervinho e Yann Karamoh hanno svolto un lavoro differenziato. Luigi Sepe, a causa di un dolore inserzionale adduttorio alla coscia sinistra acutizzatosi durante la gara di ieri, nella giornata di oggi e in quella di domani verrà sottoposto ad accertamenti diagnostici. Dejan Kulusevski ha riportato una lesione di I grado del muscolo ileopsoas sinistro. Andrea Adorante è stato sottoposto, a Milano, ad intervento artroscopico al ginocchio sinistro dal Dr. P. Volpi: è stato regolarizzato il menisco mediale con dimissione in giornata dell’atleta. Dopo una settimana di riduzione dei carichi, il calciatore potrà gradualmente riprendere la regolare attività sportiva. Alberto Grassi (gastroenterite febbrile) è rimasto a riposo”.

Solo Haaland meglio di Kulusevski nei top-5 d'Europa

Intanto ieri Dejan Kulusevski, grazie alla rete del 2-0 contro l'Udinese ha messo a referto un altro primato: è secondo solo a Erling Haaland come più giovane giocatore con almeno cinque gol all'attivo nei Top-5 campionati europei 2019/20.