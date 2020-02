Alla fine di Cagliari-Parma con i ducali che hanno acciuffato il pareggio per 2-2 in extremis con il gol di testa di Cornelius, il tecnico dei gialloblù D'Aversa si è soffermato a parlare anche di chi non è sceso in campo. E non lo farà più da qui fino a fine stagione: Gervinho. Con l'ivoriano è in corso un braccio di ferro totale dopo la notizia di un'offerta che il giocatore ha ricevuto nel mercato invernale e che poi non è ancora andata a buon fine.

Il problema è che Ferbinho sembra aver deciso di non stare più con il gruppo in attesa che il tutto si sblocchi. E' dunque pressoché terminata l'avventura emiliana dell'ivoriano che ora aspetta solo il via libera dal Qatar ma a Parma tutti sono furiosi con lui. Soprattutto D'Aversa che aveva puntato moltissimo sull'ex Roma e che oggi ha avuto parole di fuoco nei suoi confronti.

Il trasferimento sfumato, la rabbia di D'Aversa

Il tecnico dei rossoblù non ha nascosto tutta la propria delusione nei confronti di chi pensava fosse un vero professionista: "C’è stato un problema di ritardi sui contratti, vedremo con calma cosa adesso capiterà. Gervinho ha fatto la stagione più bella della sua carriera grazie a un gruppo di ragazzi che si è messo a disposizione. Lui deve dire grazie al gruppo perché prima di venire a Parma, aveva smesso di giocare andando in Cina".

Nessun reintegro, fuori fino a fine stagione

Il livore del tecnico nei confronti dell'attaccante aumenta quando gli si chiede se sarà reintegrato in rosa, fatto che non potrà accadere perché il giocatore aveva fatto capire di voler andare via (saltando gli ultimi tre allenamenti senza alcun avviso): "Fare pace con lui? Non voglio minimamente parlare di reintegro o pace per Gervinho, preferisco parlare di chi dà tutto per questa maglia. Gervinho ha avuto un’offerta, farà le sue valutazioni, poi dopo io e la società ci comporteremo di conseguenza"