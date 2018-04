Don Andrès non ha mai vinto il Pallone d'Oro in carriera ma il fatto di averlo consegnato tra i piedi di Lionel Messi per ben cinque volte, è come se alla fine uno fosse tutto per lui. Don Andrès è Andrès Iniesta uno dei più forti centrocampisti al mondo che con la maglia del Barcellona ha vinto tutto ciò che ‘era da vincere per un club e che si è ripetuto con la Roja, la nazionale spagnola laureandosi campione d'Europa e del Mondo.

Con l'uscita dalla Champions League per opera della Roma, Iniesta ha detto addio alla più prestigiosa competizione continentale, la Coppa che ha immortalato il suo Barcellona in Europa e nel mondo e che ha eletto Lionel Messi tra i massimi esponenti del calcio mondiale. Anche grazie agli assist e ai tocchi magici del prestigiatore spagnolo che da sempre è fido scudiero dei successi della Pulce argentina.

Le scuse di France Football

Davanti ad una carriera impressionante ma anche giunta alla conclusione, c'è chi oggi ha chiesto scusa a Iniesta. Scusa per non averlo mai seriamente candidato al Pallone d'Oro che avrebbe dovuto vincere almeno una volta per meriti indiscutibili. E' ‘France Football', la rivista francese che ha ideato il premio più ambito per ogni giocatore.

A firma del giornalista Pascal Ferré, la rivista sportiva francese ha voluto rendere omaggio al centrocampista del Barcellona, considerato senza alcun dubbio meraviglioso interprete del calcio negli ultimi 15 anni. Per Ferrè Iniesta ha deliziato tutti e "si è divertito a semplificare la vita dei compagni di squadra con le sue giocate. Senza di lui, Messi non sarebbe stato così bene al Barcellona".

Il giornalista francese, compie una sorta di ‘,ea culpa': giudica "dolorosa" l'assenza di Iniesta dalla lista dei vincitori del Pallone d'Oro che solamente accarezzò in una occasione. Quando arrivò secondo nel 2010, alle spalle proprio di Leo Messi, il ‘cannibale' che ha monopolizzato il premio insieme a Cristiano Ronaldo.