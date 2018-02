Il 17 marzo prossimo Papa Francesco sarà in visita pastorale a Pietrelcina (Benevento), in occasione del centenario dell’apparizione delle stimmate di Padre Pio. Un evento straordinario che richiederà un piano speciale per garantire ordine e sicurezza pubblica. Ed è per questo motivo che la Lega di Serie A ha deciso una variazione al calendario delle partite in programma per la 29sima giornata, come si apprende dal comunicato ufficiale. Sicché la gara dei sanniti – che ospiteranno il Cagliari al Vigorito – si giocherà alle 15 di domenica 18 marzo mentre sarà Udinese-Sassuolo a essere anticipato al sabato (ore 18).

Il commissario Giovanni Malagò, preso atto della richiesta formulata dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive di posticipare la disputa della gara Benevento-Cagliari, in programma sabato 17 marzo 2018 alle ore 18, al fine di favorire l'adozione di adeguate misure di ordine pubblico in occasione di un concomitante evento religioso con grande richiamo di pubblico nella provincia di Benevento, ha disposto la seguente variazione del programma di anticipi e posticipi della decima giornata di ritorno del campionato di Serie A: sabato 17 marzo, ore 18, Udinese-Sassuolo; domenica 18 marzo, ore 15, Benevento-Cagliari.

Il Benevento è reduce dalla sconfitta di Milano contro l'Inter (2-0), un ko a margine del quale non sono mancate le polemiche a causa delle decisioni arbitrali molto dubbie (sia in occasione del rigore non concesso per fallo di Ranocchia, sia per i brutti falli di Gagliardini e Candreva nemmeno ammoniti). I sanniti sono ultimi in classifica a 10 punti ma la matematica lascia loro ancora qualche speranza ma servirà battere anzitutto il Verona che sarà ospite dei campani domenica prossima.