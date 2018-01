Addio Italia. Scorrono i titoli di coda sull'esperienza di Michele Paolucci al Monopoli, in Lega Pro. L'ex attaccante del Latina ha rescisso ieri il contratto che lo legava al club biancoverde, nel quale era arrivato la scorsa estate. Una toccata e fuga: per Paolucci adesso, dopo un bottino di 14 presenze e 3 reti in Puglia, si profila una possibile avventura all'estero, a Malta.

La prima esperienza estera.

Non è una totale novità per l'attaccante italiano giocare lontano dall'Italia. Già in passato era emigrato con il pallone nella valigia. L'ultima esperienza all'estero di Paolucci era stata in Romania, con il Petrolul Ploiesti, ma il bilancio non fu particolarmente positivo: 12 presenze e un solo goal messo a segno. Poi il ritorno in Italia nel 2016, prima a Catania dove era rinato e aveva fatto molto bene in Serie A poi ad Ancona e Monopoli, senza però riuscire a fare la differenza.

Dalla Juve alla Lega Pro.

Paolucci ha avuto modo di disputare anche una stagione in maglia bianconera nel 2009/10, con la Juventus, dove era nato calcisticamente. Con la società torinese aveva accumulando tuttavia soltanto quattro presenze complessive e nessun segno tangibile della sua presenza dentro e fuori dal campo. Adesso era reduce da un paio di stagioni deludenti in Serie C, tanto da convincersi di lasciare nuovamente l'Italia per tentare l'avventura all'estero.

Ancora all'estero: nel Floriana a Malta.

Manca solamente l'ufficialità ma il 31enne attaccante si trasferirà con ogni probabilità a Malta per giocare nel Floriana, club di massima divisione, con il quale ha già trovato un accordo di massima. Paolucci dovrebbe iniziare la sua nuova avventura da subito approfittando della sessione invernale del calcio. Paolucci ha giocato nelle rappresentative giovanili italiane. Conta anche una presenza in Nazionale Under-21, con la quale ha esordito il 12 dicembre 2006 nella gara contro Lussemburgo.