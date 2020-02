Goran Pandev a trentasei anni è uno dei giocatori più forti e senza dubbio più in forma del Genoa, che con un suo gol ha battuto di misura il Cagliari, tre punti pesanti che tengono i Grifoni nella scia del Lecce. Pandev dopo la partita è stato intervistato e dopo aver dichiarato tutto il suo amore calcistico per l'Inter e soprattutto ha detto di essere stato a un passo dal ritorno in nerazzurro nel mercato invernale.

Pandev è stato un obiettivo di mercato del Genoa

Dopo Genoa-Cagliari, Pandev si è presentato ai microfoni di Sky Sport e a precisa domanda ha risposto in modo piuttosto chiara, il macedone ha confermato che sul finire del mercato di gennaio l'Inter aveva cercato di prenderlo, ma lui ha detto no, vuole salvarsi con il Genoa:

C’è stato qualcosa, ma tutti sanno la mia attenzione per il Genoa, voglio restare qua.

Il tifo per l'Inter, il rapporto con Mourinho e i trionfi nerazzurri

Ha giocato con tante squadre in Serie A l'attaccante del 1983 (comprese Lazio e Napoli), è stato sempre protagonista, ma la squadra con cui ha vissuto i momenti più belli, quelli che rimarranno sempre nel suo cuore è l'Inter con cui ha conquistato lo storico triplete nel 2010. Nell'intervista Pandev ha speso parole meravigliose per il club nerazzurro, ha ricordato un derby vinto per 2-0, giocato a lungo con un uomo in meno. E ora si appresta a vedere la prossima stracittadina, fondamentale per i sogni di gloria dell'Inter, che deve vincere per riprendere la Juventus: