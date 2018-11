Dopo più di sedici anni alla guida del Palermo Calcio, Maurizio Zamparini è ad un passo dal cedere la maggioranza del club e salutare i tifosi rosanero. La conferma della più che probabile conclusione di questa clamorosa trattativa, è arrivata da un comunicato ufficiale diramato dall'advisor che sta curando per il patron siciliano la cessione della società, e rilanciato anche dallo stesso sito internet del Palermo.

"Financial Innovations Team in qualità di Advisor incaricato dalla Proprietà della U.S. Città di Palermo S.p.A. a seguire la cessione della Società Sportiva, comunica che uno degli investitori, che nei giorni scorsi aveva manifestato l’interesse a rilevare la Società, ha completato i propri approfondimenti e confermato l’acquisizione del 100% delle azioni della Società in oggetto. La trattativa è quindi da ritenersi conclusa positivamente. Per la firma definitiva saranno necessari ancora alcuni giorni per consentire alle Parti di espletare le necessarie formalità".

La curiosità per il nome dell'acquirente

Il nome del gruppo che avrebbe deciso di rilevare il 100% del Palermo è ancora al momento "top secret", e verrà svelato soltanto dopo l'ultimo atto conclusivo: quello delle firme sui documenti. Mentre la squadra si sta preparando per la trasferta di Verona (quella contro l'Hellas potrebbe, a questo punto, diventare l'ultima partita di Zamparini), i tifosi rosanero aspettano dunque ulteriori e decisive conferme.

Già scottato (e preso in giro) dalle precedenti e fantomatiche trattative per la cessione della società, il popolo siciliano guarda con fiducia alla conclusione dell'affare, del quale si sta già parlando in città da diverso tempo. Contestato e criticato da anni, Zamparini uscirebbe così dal mondo del calcio dopo le esperienze a Venezia e nel capoluogo siciliano.