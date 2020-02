Dopo l'inaspettata sconfitta contro il Licata nell'ultimo turno di campionato, per i tifosi rosanero è arrivata un'altra notizia triste: la scomparsa di Franco Marchione, storico collaboratore del club siciliano. La morte dell'ex dirigente è arrivata nelle scorse ore, dopo una lunga battaglia persa contro una brutta malattia che ha costretto l'uomo di 82 anni a lasciare la moglie e i tre figli. Il suo decesso ha ovviamente colpito non solo il popolo rosanero, ma anche alcuni vecchi protagonisti della società siciliana.

Prima dirigente sportivo delle giovanili, poi team manager e accompagnatore ai tempi del Palermo spettacolare di Zamparini, Marchione è stato infatti ricordato da molti ex giocatori di quel periodo. A cominciare da Paulo Dybala, il quale deve all'ex dirigente uno dei suoi famosi soprannomi, nato proprio dall'esclamazione di Marchione quando vide per la prima volta il giocatore argentino: "Ma chistu è un picciriddu". "Sarai sempre nel mio cuore amico. Non ti dimenticherò mai. Sarai sempre il numero 1, grazie mille di tutto Francuzzo", ha scritto l'attaccante della Juventus nella didascalia alle immagini postate sul suo profilo Instagram.

Il ricordo di Sorrentino e il cordoglio del Palermo

Oltre alla ‘Joya' anche Franco Vazquez, Cristian Zaccardo, Josip Ilicic, Stefano Sorrentino e molti altri si sono uniti al cordoglio per la scomparsa di Marchione: ricordato dalla società rosanero con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale. "Il Presidente Dario Mirri, l’Amministratore Delegato Rinaldo Sagramola e l’intera famiglia rosanero piangono la scomparsa del grande amico Franco Marchione, storico collaboratore e tifosissimo del Palermo Calcio".