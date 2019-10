in foto: https://twitter.com/SSDPalermo2019

Per anni hanno rappresentato il sud nel massimo campionato italiano. Ora Palermo e Reggina, scivolate a causa di problemi societari nei tornei inferiori sognano un repentino ritorno nel calcio che conta. Se i siciliani nel campionato di Serie D hanno finora collezionato solo vittorie, addirittura 9 in altrettante partite, buone notizie anche per i calabresi imbattuti e primi nel campionato di Lega Pro

Palermo super in Serie D, nove vittorie in nove partite

La Società Sportiva Dilettantistica Palermo ha iniziato la stagione in modo impeccabile nel girone I del campionato di Serie D. I siciliani che sono ripartiti dai Dilettanti dopo i guai societari della scorsa estate hanno finora collezionato solo vittorie. Nove successi su nove per la squadra di Pergolizzi, ultima quella in trasferta sul campo del Nola per una squadra che vuole subito tornare tra i professionisti. Entusiasmo alle stelle per la compagine in cui milita anche Mario Santana e che nelle sue gare interne può contare su un pubblico da Serie A. Numeri alla mano nessuno ha fatto meglio dei rosanero, in tutte le categorie. Anche la Juventus infatti imbattuta in Serie A è stata fermata due volte sul pari, da Fiorentina e Lecce.

Reggina prima e imbattuta in Serie C

A proposito di imbattute, rientra tra le formazioni che non hanno ancora assaggiato il dispiacere di una sconfitta la Reggina. La formazione calabrese che milita nel girone C di Serie C, ha collezionato finora 8 vittorie e 4 pareggi. Numeri importanti per gli amaranto di Mimmo Toscano, che nell'ultimo turno si sono imposti in casa dell'Avellino. Un ruolino di marcia importante per la Reggina che milita in un campionato dove figurano anche altre big “decadute” come Ternana, Bari, Catania e appunto Avellino.

Quali sono le squadre imbattute in Italia

Palermo e Reggina non sono le uniche due formazioni senza sconfitte in questo avvio stagionale: tra le imbattute rientrano anche Mantova e Fiorenzuola nel girone D dei Dilettanti, l'Albalonga nel girone E e la Turris nel girone G. Niente da fare invece in Serie B per il Benevento di Inzaghi che nell'ultimo turno di campionato è stato sconfitto per la prima volta, in maniera pesante (risultato di 4-0) sul campo del Pescara.