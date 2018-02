Paul Pogba è costato al Manchester United 105 milioni di euro e ha uno stipendio netto da circa 16 milioni a stagione. Gareth Bale venne prelevato dal Tottenham per 101 milioni di euro e percepisce un ingaggio da 17 milioni all'anno. Entrambi, però, non vivono un buon momento né al Manchester United né al Real Madrid per ragioni differenti: il francese non è mai riuscito ad ambientarsi del tutto né a riscuotere il consenso di José Mourinho. Anzi, nell'ultimo periodo i tabloid hanno rilanciato con insistenza la notizia dell'interessamento da parte di Mino Raiola nella trama dei contatti da tessere per trovare una nuova sistemazione al mediano transalpino. Non trovano conferme al momento le possibilità che finisca al Real Madrid ma che possa lasciare Old Trafford è ipotesi plausibile.

Paul dietro le quinte e Mou abbraccia un giornalista. Nella trasferta spagnola la decisione di lasciare in panchina Pogba per dare spazio al 22enne McTominay ha destato scalpore. A mettere in risalto la questione è stato anche il giornalista di BT Sport, per lo stupore di Mourinho che non ha saputo resistere: "Posso abbracciarti? – ha chiesto sorridendo lo Special One -. Non hai fatto nessuna domanda su Pogba, in conferenza mi hanno chiesto soltanto di lui… McTominay ha davvero fatto benissimo, giocando in pressione su Banega e bloccando tutte le fonti di gioco del Siviglia".

Dalla Croazia il nuovo Modric. Prova ne è – secondo i giornali inglesi – che i Red Devils, sono sulle tracce della Dinamo Zagabria per il talento Nikola Moro, considerato in Croazia il nuovo Modric. Ha 19 anni, è alto 183 cm e ha segnato 4 gol in 25 presenze stagionali. Quanto costa? Il suo valore non è nemmeno paragonabile a quello di Pogba: appena 1.5 milioni di euro (secondo Trasnfermarkt) per il ragazzo che dall'anno prossimo potrebbe ritrovarsi agli ordini di Mourinho. A gennaio scorso fu lo Shakhtar a cercare il ragazzo con un'offerta da 15 milioni di euro ma l'operazione non andò oltre l'interessamento.