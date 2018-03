Quali sono i calciatori che hanno visto aumentare la propria quotazione in maniera esponenziale? Un algoritmo del Cies (Osservatorio internazionale sul calcio) ha calcolato a quanto ammonterebbe la plusvalenza di ben 50 giocatori ritenuti più in vista nei cinque maggiori campionati europei. Da Harry Kane – in cima alla speciale graduatoria – fino a Milinkovic-Savic della Lazio (a margine della classifica) la lista compresa nel dossier prende in esame quei casi che hanno fatto registrare un'impennata pari almeno al 50% tenendo del divario tra la commissione pagata per formalizzare l'ingaggio e il valore di trasferimento stimato attuale.

Kane e Alli valgono un tesoro. Il più grande affare in questi termini lo farebbe il Tottenham che cedendo Kane adesso metterebbe in cassa 198 milioni di euro. Più o meno la stessa cifra che oggi ricaverebbe il Barcellona per privarsi di Messi (ipotesi irrealizzabile, soprattutto alla luce del recente rinnovo del contratto). Tra gli Spurs c'è un altro calciatore che rappresenta una miniera d'oro: è Dele Alli, pagato ‘spiccioli' rispetto al valore odierno che metterebbe sul tavolo dei londinesi ben 164 milioni. Ai piedi del podio – ma senza tenere conto della clausola rescissoria da 100 milioni messa a mo' di lucchetto – c'è Antoine Griezmann che l'Atletico Madrid rilevò per 30 milioni di euro e allo stato attuale ne vale 158, con un saldo positivo di 128 milioni.

Nella Top 10 ci sono anche due calciatori italiani. Il primo è Paulo Dybala che gioca nella Juventus: pagato 40 milioni al Palermo, qualora a Torino decidessero di lasciarlo partire realizzerebbero una plusvalenza di 115 milioni (155 milioni valore stimato). Il secondo è Lorenzo Insigne del Napoli passato da 0 (è un prodotto del settore giovanile dei partenopei) a 105 milioni nelle ultime stagioni.

La Top 10 delle plusvalenze di mercato

1. Harry Kane (Tottenham): +198 milioni

2. Lionel Messi (Barcellona): +197 milioni

3. Dele Alli (Tottenham): +164 milioni

4. Antoine Griezmann (A. Madrid): +128 milioni

5. Paulo Dybala (Juventus): +115 milioni

6. Mohamed Salah (Liverpool): +113 milioni

7. Marcus Rashford (Manchester United): +112 milioni

8. Lorenzo Insigne (Napoli): + 105 milioni

9. Robert Lewandowski (Bayern Monaco): +102 milioni

10. Saul Niguez (Atletico Madrid): +101 milioni

Napoli, in 3 nella ‘cassaforte' di mercato tra i primi 50. Fuori dalla Top 10 (ma compresi nel novero dei 50) ci sono anche Mauro Icardi dell'Inter (16°, +84 milioni), Ciro Immobile della Lazio (18°, +77), Dries Mertens del Napoli (20°, +77), Koulibaly del Napoli (27°, +69), Hysaj del Napoli (34°, +62), Chiesa della Fiorentina (47°, +54 milioni), Milinkovic-Savic della Lazio (50°, +51).