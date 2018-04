La trentunesima giornata della Liga, si è chiusa con il successo esterno dell'Athletic Bilbao all'Estadio de la Cerámica di Villarreal. Un risultato pesante per il "sottomarino giallo", che è però passato inosservato dopo gli attimi di terrore che hanno coinvolto tutto lo stadio a pochi minuti dal fischio d'inizio. Pablo Fornals, centrocampista 22enne della squadra di casa, è infatti svenuto in campo preoccupando non poco compagni e avversari.

Il giocatore è stato subito soccorso dai medici di entrambe le panchine e ha ripreso conoscenza dopo alcuni secondi, prima di abbandonare il campo sulle sue gambe e di essere trasportato in ospedale dove è stato nuovamente visitato e dove passerà la notte in osservazione. Secondo le prime indiscrezioni rilanciate dai media spagnoli, a causare lo svenimento di Fornals sarebbe stata una presincope.

Il precedente dello scorso dicembre

Per il giocatore cresciuto nella "cantera" del Villarreal e punto fermo della nazionale Under 21 spagnola, è il secondo episodio in pochi mesi. Fornals era già stato male nello scorso dicembre quando, a causa di una crisi ipoglicemica, aveva perso i sensi durante un allenamento della formazione del tecnico Javier Calleja. In seguito a quel malore, che gli fece saltare la partita contro il Barcellona, il centrocampista aveva passato tre giorni in ospedale ed era stato sottoposto a vari test medici che avevano escluso qualsiasi problema grave.

Passato lo spavento, il pubblico dell'ex Madrigal ha potuto continuare ad assistere alla partita. Un match che è stato vinto dall'Athletic Bilbao, grazie alle reti di Cordoba (arrivata sessanta secondi prima dello svenimento di Fornals), Williams e Muniain. A nulla è servito il decimo gol in campionato siglato dall'ex milanista Carlos Bacca.