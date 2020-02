Dove vedere in diretta tv e in chiaro le partite di Champions League di Juventus, Napoli e Atalanta? Oltre ai canali di Sky Sport, Mediaset ha pubblicato il calendario delle quattro partite che trasmetterà su Canale 5 alle ore 21, offrendo anche la possibilità di assistere in maniera del tutto gratuita ai match anche in streaming collegandosi al sito spormediaset.mediaset.it oppure alla piattaforma Mediaset Play scaricando la app sui consueti dispositivi.

Dove vedere in chiaro le italiane in Champions

La voce narrante in telecronaca delle partite di Champions sarà Pierluigi Pardo, con gli inviati di Mediaset che racconteranno – passo dopo passo – anche cosa accade direttamente in campo.

martedì 18 febbraio, ore 21: Atletico Madrid-Liverpool

martedì 25 febbraio, ore 21: Napoli-Barcellona

martedì 10 marzo, ore 21: Valencia-Atalanta

martedì 17 marzo, ore 21: Juventus-Lione.

Dove vedere gol e highlights di tutte le partite

Le reti del "Biscione" dedicheranno, come di consueto, un ampio spazio anche ai commenti del post partita. Non solo le italiane, che avranno preminenza, ma anche tutti le altre partite in programma verranno analizzate nel corso della trasmissione "Speciale Champions League" condotta da Giorgia Rossi e durante la quale verranno mandati in onda episodi salienti, casi da moviola e gli highlights degli incontri.

Le gare di andata e ritorno, quando giocano le italiane

Tra le squadre italiane qualificate agli ottavi di finale la prima a scendere a scendere in campo è l'Atalanta di Gian Piero Gasperini che a Bergamo ospita il Valencia nell'incontro di andata in programma il 19 febbraio (ritorno il 10 marzo al Mestalla). Un appuntamento storico per la formazione bergamasca, che ha superato la fase a gironi nell'ultima giornata, e per lo stesso allenatore insignito della "Panchina d'oro 2019" proprio per l'impresa realizzata alla guida dei nerazzurri.

Una settimana dopo tocca al Napoli e alla Juventus: il compito più arduo è quello che attende i partenopei, impegnati nel doppio confronto con il Barcellona (25 febbraio al San Paolo, 18 marzo al Camp Nou) mentre i bianconeri si troveranno di fronte un Lione "acciaccato" (26 febbraio in Francia, 17 marzo all'Allianz Stadium) e messo male in campionato (è sesto, fuori dalla zona Europa)