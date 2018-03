A volte ritornano. Soprattutto quando la scelta di rivela quella sbagliata e il passato richiama. Così, anche Kamil Glik potrebbe ripercorre i propri passi e fare al contrario la strada che da Torino lo ha portato a Monaco, in Francia per vestire i colori del club del Principato. E' l'ultimo retroscena di mercato che coinvolge il centrale difensivo polacco e il club granata entrambi delusi dalla separazione. Il primo perché non ha trovato in Francia lo stesso ardore che sentiva vestendo la maglia del Toro, il secondo perché senza il suo capitano ha perso riferimento un intero reparto, oggi in difficoltà.

Il ritorno del capitano

Anche Walter Mazzarri ne sarebbe entusiasta perché riabbraccerebbe un giocatore amato dalla tifoseria e legato a doppio filo con il cuore granata. Giocatore dalle mille battaglie, Glik si riprenderebbe il ruolo che per anni lo ha contraddistinto. in mezzo alla difesa con la fascia da capitano, per guidare il Toro a traguardi più alti.

Perché l'operazione è difficile

Il nodo dell'ingaggio

Il difensore polacco non sembra infatti rimasto troppo soddisfatto della sua esperienza al Monaco e, secondo quanto riferito da ‘Tuttosport', avrebbe aperto all'ipotesi di tornare in Serie A con la maglia granata non appena possibile, vale a dire dalla prossima stagione. L'ostacolo più grande è dettato dall'ingaggio di Glik che potrebbe però spalmarsi lo stipendio su più stagioni, mentre il Monaco non dovrebbe chiedere una cifra troppo elevata, vista l'età e la volontà del giocatore.

La contropartita tecnica

Ma ci sarebbe anche una prima apertura da parte del club francese che non è rimasto a guardare. E avrebbe fatto una immediata controproposta ricevendo il secco rifiuto della società granata. Il Monaco avrebbe richiesto in cambio una contropartita tecnica, identificata in N'koulou. Subito rispedita al mittente.

Come giocherebbe Mazzarri

Nell'ottica futura di un ritorno di Glik, infatti, l'idea principale è proprio quella di costituire un'asse centrale di tutta affidabilità costruita da Glik e N'koulou su cui Mazzarri potrebbe costruire il suo nuovo 3-5-2.