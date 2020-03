Martedì 3 marzo 2020, alle 18 si effettua il sorteggio per la nuova edizione dell'Uefa Nations League, il neonato torneo per Nazionali istituito dall'Uefa la scorsa stagione in cui a vincere è stato il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Una competizione che è nata con l'intento di mantenere una costanza nell'impegno delle varie selezioni al di là dei classici appuntamenti storici, come gli Europei e i Mondiali. Una scelta che ha trovato alcune polemiche – per un calendario che si riempie sempre più anche in estate – da parte dei club che devono mettere a disposizione i propri giocatori, riorganizzando preparazione e tour estivi. Ma che ha raccolto anche diversi consensi.

Per comprendere il meccanismo della Uefa Nations League, si devono tenere presenti semplicemente due parametri: le date in cui si svolgono le partite e chi vi può partecipare. Per il resto, il torneo è costruito su un meccanismo rodato nel tempo, con una prima parte a gironi e una final four in cui le migliori si sfidano per il titolo.

Come funziona il sorteggio della Nations League?

Le squadre qualificate sono tutte le 55 nazionali europee, suddivise in in quattro leghe distinte in base alla rispettiva posizione nel Ranking Uefa. L'Italia fa parte della Lega A e si ritrova in seconda fascia:

Fascia 1: Portogallo, Olanda, Inghilterra, Svizzera

Fascia 2: Belgio, Francia, Spagna, Italia

Fascia 3: Bosnia ed Erzegovina, Ucraina, Danimarca, Svezia

Fascia 4: Croazia, Polonia, Germania, Islanda

Per la Lega A saranno composti quattro gruppi da quattro squadre, una per ogni fascia. Le partite della fase a gironi della Nations League 2020/2021 sono in programma da settembre a novembre 2020.

Sorteggio Nations League in tv e streaming

Il sorteggio della Nations League 2020/2021 sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 a partire dalle 18. Sarà possibile seguire l'evento anche in diretta streaming attraverso RaiPlay, la piattaforma streaming della Rai disponibile per pc come sito ufficiale e come app per smartphone e tablet.

Perché è importante far bene nella Nations League?

Vincere la Nations League è ovviamente un titolo di prestigio per una nazionale, ma anche primeggiare nel rispettivo girone è un elemento di non secondaria importanza. Perché può portare ai Mondiali al di là delle classiche qualificazioni. Infatti, negli spareggi per gli ultimi tre posti a disposizione per il Qatar verranno coinvolte le 10 seconde classificate nei gironi di qualificazione e le migliori due vincitrici dei gironi di Nations League (che non siano già qualificate o coinvolte negli spareggi).

Quando si gioca la Nations League e quando finirà?

Il sorteggio, come detto, si svolge martedì 3 marzo 2020 ad Amsterdam alle 18. E' il primo passo per la suddivisione delle partecipanti alla prima fase, con le Leghe, che inizierà a settembre, per poi prolungarsi fino a ottobre e novembre 2020. Poi ci sarà la pausa per i Mondiali 2020 in Qatar. L'Uefa Nations League riprenderà con la fase finale nel 2021, finendo nel 2022 con gli spareggi ‘retrocessione'

Quali Nazionali vi partecipano e come vengono divise?

Ovviamente, essendo un torneo per Nazionali, possono partecipare tutte le Nazioni inserite nel Ranking Uefa. In totale sono 55 che vengono suddivise in "Leghe" in base alla posizione in classifica al momento del sorteggio. Le posizioni dall'1 al 16 vanno in Lega A, fino al 32 in Lega B, fino al 48 in Lega C, dal 49 al 55 si finisce in Lega D. Sempre in base alla classifica di Ranking, poi c'è una ulteriore suddivisione all'interno delle singole Leghe.

Come funziona la Nations League, perché ci sono promozioni e retrocessioni?

Il meccanismo della Uefa Nations League è molto semplice ed è una sorta di piccoli campionati uniti tra loro: le squadre si affrontano in casa e in trasferta, con le quattro vincitrici dei gironi della Lega A che poi si qualificano per la fase finale a giugno 2021, che prevede semifinali, finale terzo posto e finale. Le vincitrici dei gironi delle altre Leghe conquistano la promozione e quindi passano per la stagione successiva nella Lega direttamente superiore, mentre le ultime classificate nei gironi della Lega A e B retrocedono in quelle inferiori.