Si ritorna a parlare di Nazionale, non per i Mondiali oramai da tempo sfumati dietro la disfatta contro la Svezia nello spareggio per Russia2018 ma per la nuova iniziativa voluta fortemente dai vertici del calcio internazionale: la Champions per Nazioni, la Uefa Nations League, che andrà a coprire le date libere negli anni dispari. Come se non ci fossero abbastanza impegni, ma davanti alla possibilità nuova di far cassa, nessuno si è tirato indietro, anzi.

Così oggi alle 12 ci sarà il sorteggio che vedrà impegnata anche l'Italia, attualmente senza un ct e che proverà a guardare avanti, alla ricerca di un futuro meno complicato di un presente inaccettabile.

Le prime gare si disputeranno già a settembre e la prima vincitrice della Nations League sarà eletta nel giugno 2019, dopo una "final four" in sede unica ancora da decidere. Parteciperanno moltissime nazionali, in totale 55, divise in quattro serie da 4 gruppi, cercando di togliere dal calendario alcune amichevoli e trasformandole in gare ufficiali.

Oggi a Losanna ci sarà il via al sorteggio e ci sarà anche l'Italia. Senza un presidente federale, senza un ct, senza – attualmente – un futuro credibile. Ma è una data che potrebbe sancire la ripartenza verso nuove aspettative. A rappresentarci, dunque, ci saranno il team manager Lele Oriali e il d.g. Michele Uva. E si conoscerà il destino sportivo azzurro per questa nuova competizione che ha riscosso il beneplacito di tutti i partecipanti.

Al di là della delusione Mondiale e della fase di ricostruzione azzurra e – pià in generale – federale, per un giorno l'Italia tornerà a respirare l'aria di chi può sognare di essere protagonista. La Nations League vede infatti gli azzurri tra le principali realtà nazionali che vi parteciperanno: il regolamento prevede quattro gruppi da tre nazionali e gare di andata e ritorno, dunque quattro appuntamenti per ogni squadra. Come minimo, con un quid in più che potrebbe stimolare tutti a non prendere sotto gamba l'impegno: guadagnare punti per il sorteggio europeo che avverrà subito dopo.