Le ultime notizie sul calciomercato internazionale, raccontano del colpo del Bayern Monaco. Il club tedesco ha ufficializzato l'ingaggio di Alvaro Odriozola. Il classe 1995 arriva dal Real Madrid con la formula del prestito secco fino al termine della stagione. I bavaresi hanno così assecondato le richieste del manager Flick che aveva chiesto nei giorni scorsi un rinforzo per la corsia difensiva destra.

Odriozola al Bayern Monaco, il colpo di calciomercato è ufficiale

Il Bayern Monaco ha ufficializzato sui suoi canali la conclusione dell'operazione di mercato per l'ingaggio di Alvaro Odriozola dal Real Madrid. Il terzino destro 24enne arriva dalle merengues con la formula del prestito secco, ed è già a disposizione di mister Flick dopo la positiva conclusione degli esami medici. Karl-Heinz Rummenigge , CEO del Bayern ha parlato così dell'ultimo colpo della società bavarese ringraziando le merengues: "Dopo discussioni interne, abbiamo deciso di soddisfare la richiesta del nostro allenatore Hansi Flick per il rinforzo sulla linea difensiva e abbiamo deciso insieme per Alvaro Odriozola. Siamo molto felici dell'impegno e desideriamo ringraziare i responsabili del Real Madrid per le discussioni molto amichevoli e collaborative".

Odriozola dal Real al Bayern, un'operazione di mercato che mette tutti d'accordo

Un’operazione che dunque mette tutti d’accordo. Il Bayern ha colmato dunque la lacuna sulla corsia difensiva destra, con un calciatore che ha una gran voglia di giocare con continuità dopo un avvio di stagione con appena 5 presenze all’attivo. In questo modo Odriozola, esterno dotato di buone doti tecniche e più a suo agio in fase di spinta che di copertura, spera di conquistare la fiducia di Luis Enrique in chiave Euro 2020. Il Real dal canto suo non vuole perdere a titolo definitivo il 24enne che potrebbe rivelarsi molto utile in futuro. D’altronde l’investimento effettuato per lui nell’estate 2018 è stato importante, con 30 milioni versati nelle casse della Real Sociedad.